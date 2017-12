Să-i ajutăm pe copiii sărmani! Vezi punctele unde se pot face donații!

Nu pentru toți sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie. Începând cu 1 decembrie, Helen Doron English Constanţa devine centru de colectare ShoeBox pentru copiii proveniţi din familii defavorizate. În cadrul campaniei caritabile, zeci de mii de mici suflete se vor putea bucura de cadourile primite cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Darurile, constând în alimente neperisabile, caiete, creioane colorate, ghiozdane, jucării, produse de igienă personală, hăinuţe etc., vor fi colectate, în perioada 1 - 19 decembrie, la cele trei sedii ale Centrelor Internaţionale Helen Doron English din judeţul Constanţa (mun. Constanţa, strada Horia Agarici nr. 5 - de luni până vineri, în intervalul orar 11.00 - 19.00 şi strada Ştefan cel Mare nr.128A, BL F1, etaj 1 (zona Liceul Traian, Synevo), de luni până vineri, în intervalul orar 16.00 - 19.00 şi Cernavodă, în incinta Grup Şcolar Industrial Energetic, marţi de la 8.00 la 19.00). Între 20 şi 24 decembrie, acestea vor fi distribuite copiilor proveniţi din familii cu situaţie materială precară. Helen Doron English s-a alăturat, pentru al doilea an consecutiv, proiectului ShoeBox, care se desfăşoară în 66 oraşe din România şi din Diaspora românească. “Suntem foarte încântaţi ca şi în acest an avem ocazia să aducem zâmbete pe chipurile a zeci de mii de copii proveniţi din familii sărmane. Aşa cum spune şi mesajul campaniei, ShoeBox nu este despre Moş Crăciun, reni şi alte fiinţe magice. Campania este despre oameni care ajută alţi oameni, despre altruism şi compasiune. În drumul nostru, vedem zilnic copii necăjiţi, flămânzi, înfriguraţi şi părăsiţi de părinţi. Este dureros, însă şi aceşti copii au nevoie să ştie că sunt oameni care se gândesc la ei şi le vor binele. Doar dăruind celor nevoiaşi, vom învăţa să preţuim ceea ce avem, perna caldă pe care ne culcăm în fiecare seară, hainele care ne ţin de cald şi familiile care ne iubesc indiferent de orice. Aşadar, vă invităm pe toţi la sediile Helen Doron English, în perioada 1-19 decembrie, pentru a dărui minunaţilor noştri copii, care au avut mai puţin noroc decât noi, speranţa că sărbătorile de iarnă nu vor trece pe lâng ei”, declară Ştefania Filip, coordonatorul Centrului Internaţional Helen Doron English. Helen Doron English este o instituţie internaţională cu un succes de 30 de ani în predarea limbii engleze pentru copii de la 0 la 18 ani. Peste 2 milioane de copii din întreaga lume vorbesc astăzi engleza datorită Helen Doron English. Centrul Internaţional Helen Doron English din Constanţa a fost nominalizat la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanţa”, pentru prestigioasa activitate din domeniul educaţiei copilului.