Să-l ajutăm pe Mihai!

Până nu demult, Mihai, un băiat de 13 ani, păşea în adolescenţă cu visele şi speranţele specifice vârstei. Era un copil normal, se juca, făcea mult sport. Și mai mult decât atât, învăța foarte bine. A terminat clasa a șasea la Școala nr. 4 ”Mircea Eliade” din localitatea Cernavodă, locul natal, cu media 9,26. Băiatul voinic de ieri se confruntă astăzi cu o afecţiune rară: stenoză bilaterală de artere renale severă, având urgent nevoie de o intervenţie chirurgicală. Boala i-a fost descoperită în mod absolut întâmplător. Mama sa, Grety Mîșu, a povestit, pentru ziarul ”Telegraf”, că, în februarie 2014, soacra ei a suferit un infarct. Atunci, toți în casă au început să-și măsoare valorile tensiunii arteriale. Au rămas fără cuvinte când au constatat că mezinul familiei, Mihai, are o valoare mult prea mare pentru vârsta lui, 15 cu 10. Mai ales că niciodată nu a acuzat nicio problemă de sănătate, nu a avut nicio intervenție chirurgicală, nu a avut nimic. Inițial au crezut că aparatul este de vină. N-a fost așa: medicii care l-au consultat pe Mihai au constatat că are probleme serioase de sănătate. De la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța a ajuns la Spitalul Fundeni din Capitală, iar de acolo, la Târgu Mureș. Problema de sănătate a lui Mihai, însă, nu poate fi rezolvată în țară. Speranţa a venit de la o clinică din Germania. Specialiştii de acolo i-au promis viaţă după operaţia de bypass la rinichi. Familia, însă, are nevoie de 10.000 de euro. ”Din păcate, nu avem acești bani. Venitul familiei noastre este de 1.000 de lei. Mai am o fată, studentă în ultimul an la Universitatea „Ovidius“ din Constanța, la balneofizioterapie. Ne este foarte greu. Nu avem acești bani, dar vrem să luptăm să-i obținem cât mai repede. Mihai este mic, trebuie să trăiască”, a spus mama. Cei care vor să-l ajute pe Mihai pot face donaţii în contul deschis pe numele mamei, la BRD, sucursala Cernavodă: cont în lei: RO89BRDE140SV88348551400, nr. de contact: 0734 712 414 - Mîșu Grety.