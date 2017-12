Să-l ajutăm pe Ştefan Adrian să zâmbească!

Primăria Mangalia se implică în campanii umanitare. Prin intermediul unui comunicat de presă, autoritatea locală face apel la toţi oamenii cu suflet să vină în ajutorul lui Ştefan Adrian Colareza, un copil de şase ani din Mangalia, care a fost diagnosticat cu o formă gravă de cancer (laringofaringian cu extindere). Afecţiunea lui Ştefan Adrian nu se poate trata în România şi din acest motiv are nevoie urgentă să ajungă la o clinică în străinătate pentru a se face bine. Însă, pentru a putea călători tocmai în Germania, Ştefan Adrian are nevoie de mulţi bani, de care familia sa nu dispune. Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, îi îndeamnă pe toţi cei care îl pot ajuta pe băieţelul de şase ani cu orice sumă de bani să îi depună într-unul din cele două conturi deschise la Banca Comercială Română: unul în lei - RO11RNCB0760128149030001 şi altul în euro - RO81RNCB07601218149030002. „Ştefan are dreptul la viaţă şi are nevoie cât mai urgent de ajutorul nostru, al tuturor. Să ne arătăm compasiunea şi mărinimia pentru ca împreună să-l facem să zâmbească. Toţi oamenii sunt trecători, dar nu toţi trecătorii sunt oameni! Alege să fii om, nu doar un simplu trecător!”, a declarat primarul municipiului Mangalia.