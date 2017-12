Sală de sport cu fonduri nerambursabile

Locuitorii din Năvodari au o sală de sport la standarde moderne. Proiectul a fost realizat prin Compania Naţională de Investiţii şi a beneficiat de alocarea unor fonduri nerambursabile. Primăria oraşului Năvodari a pus la dispoziţie un teren de 3.300 metri pătraţi pe strada Stadionului, iar Sala de sport are o suprafaţă de 1.779 de metri pătraţi şi reprezintă amplasamentul fostului teren de rugby al oraşului. Capacitatea sălii este de 153 locuri şi poate fi extinsă la 220 locuri, cu cele pentru persoanele cu handicap. Sala este prevăzută cu gresie antiderapantă la intrare, patru vestiare şi tot atâtea toalete. La parter, proiectul este prevăzut cu un cabinet medical şi un depozit de materiale sportive. În plus, clădirea este dotată cu tabelă electronică programabilă pentru meciuri de handbal, baschet, volei, fotbal de sală, mai are poartă de handbal, sistem baschet mobil complet - coş şi plasă de mingi.