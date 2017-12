Sala de sport din Techirghiol, pradă unui piroman

Clădirea care adăposteşte sala de sport şi sediul Poliţiei Locale din Techirghiol a fost cuprinsă de flăcări, la primele ore ale dimineţii de vineri. Şi nu vorbim despre un incendiu provocat de vreun scurtcircuit, ci de un piroman care a dat foc sălii de sport cu o torţă improvizată dintr-o coadă de mătură şi câteva cârpe. „Eram afară când am văzut că iese fum pe la o fereastră. Când m-am apropiat de clădire, geamul s-a spart şi am văzut flăcările. Am intrat în sala de sport şi am observat un tânăr care avea în mână o torţă aprinsă, cu care încerca să dea foc unor bannere. Am strigat la el să se oprească. A venit şi un agent de la Poliţia Locală, care l-a imobilizat, iar eu am ieşit şi am sunat la pompieri“, a declarat paznicul sălii de sport, Mihai Andronache. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ spun că incendiul a fost anunţat la ora 6.30 şi că în ajutor au fost trimise două autospeciale din cadrul staţiei Tuzla. Militarii au reuşit să stingă flăcările după aproape două ore. Intervenţia a fost una contracronometru, având în vedere că într-una dintre camerele aflate în pericol de a se transforma în scrum erau depozitate câteva sute de dosare din arhiva Primăriei Techirghiol.

DĂ VINA PE BĂUTURĂ În urma investigaţiilor efectuate, oamenii legii au stabilit că piromanul este un tânăr în vârstă de 34 de ani, din Mangalia, pe nume Anghel Preda, care locuieşte în Techirghiol. În timpul anchetei, suspectul a dat vina pe băutură, însă nu a putut să spună motivul pentru care a ales să incendieze sala de sport. Mai mult, în buzunarele individului au fost găsite şi câteva bunuri furate din interiorul sălii. Din cercetările efectuate, oamenii legii au stabilit că tânărul a intrat în anexa din spatele sălii de sport prin forţarea uşii de acces. A urcat apoi la primul etaj, unde şi-a confecţionat torţa şi a incendiat camera în care erau depozitate mai multe articole sportive şi câteva sute de băncuţe din plastic. De acolo, suspectul a coborât pe terenul sălii de sport şi a dat foc unor bannere, acesta fiind şi momentul în care piromanul a fost descoperit de paznic. Conform pompierilor, flăcările au mistuit 100 de metri pătraţi din acoperişul sălii de sport, 200 de băncuţe din plastic, patru dosare din arhiva Primăriei Techirghiol, dar şi tâmplăria de la patru ferestre. Vineri după-amiază, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au cerut instanţei arestarea preventivă a tânărului pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere prin incendiere şi furt calificat. Judecătorii au emis pe numele lui Preda mandat de arest pentru o perioadă de 29 de zile.