Salah Abdeslam a refuzat de bunăvoie să se arunce în aer în atentatele de la Paris

Salah Abdeslam a refuzat de bunăvoie să se arunce în aerîn cursul valului de atentate care au fost comise pe 13 noiembrie 2015 la Paris și la periferia capitalei Franței, a afirmat vineri seară fratele său Mohamed Abdeslam la postul de televiziune BFMTV, potrivit AFP.

"Dacă vroiam, ar fi fost mai multe victime. Din fericire, n-am mers până la capăt", i-ar fi declarat Salah Abdeslam fratelui său, cu care s-a întâlnit vineri la închisoarea din Bruges, în nordul Belgiei.

Potrivit lui Mohamed Abdeslam, fratele său, arestat pe 18 martie în Belgia după patru luni de căutări și pe punctul de a fi transferat în Franța, "vrea să colaboreze, pentru că are de dat explicații, dar nu Belgiei".

Salah Abdeslam ar fi negat orice implicare în atentatele de pe 22 martie de la Bruxelles, despre care este la curent "pentru că are televizor în celulă".

Potrivit unor fragmente din procesele verbale ale audierii din Belgia, citate pe 25 martie de cotidianul francez Le Monde și de BFMTV, Salah Abdeslam și-ar fi minimizat rolul în atentatele de pe 13 noiembrie.

Cel de-al zecelea individ implicat în atentatele jihadiste de la Paris și Saint Denis - în nordul capitalei-, a povestit că, în seara de 13 noiembrie, trebuia să meargă al Stade de France, fără bilet, "pentru a se arunca în aer". "Am renunțat când mi-am parcat mașina. I-am lăsat pe cei trei pasageri, apoi am plecat. Am mers la întâmplare", a declarat Salah Abdeslam anchetatorilor.