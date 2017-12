Salariați ai Sanatoriului Techirghiol au protestat pentru că n-au primit portocale

14:14:43 / 09 Decembrie 2014

Brancardieri si bucatarese

Cand am fost eu la sanatoriu un brancardier care culmea, mai era si cu pretentii de meserias spunea Ce-or fi avand carucioristii astia de vin numai toamna? Ne-au rupt spinarile! Vara stam degeaba si toamna si primavara isi gasesc toti sa vina! Bineinteles ca nu m-am putut abtine si i-am spus: Bai nene, problema nu-i la noi carucioristii ci la indivizii de la Casa pensiilor (in perioada aceea nu stiam ca poti sa mergi la bai si pe varianta programare, chestie care nu mi-a reusit nici la Mangalia nici la Techirghiol in acest an. Deci personalul asta fara calificare sanitara e cam plictisit! Bucataresele erau ca un fel de matroane si te repezeau de nu te vedeai. In ce ma priveste procedurile mi-au priit! Imprejurimile sunt cam aiurea: cam neingrijit...nu prea ai ce sa vezi....nu prea are ce sa-ti incante privirile! Dar daca esti interesat de tratament cum a fost cazul meu... Dupa ce ca au scazut numarul procedurilor, a scazut si timpul pe procedura. Si colac peste pupaza dupa ce ca din start s-a redus timpul la procedura te mai taxa si personalul de acolo...daca sareai cu banutul, mai treaca mearga daca nu....nici nu incepeai bine procedura si auzeai: e gata, sa va fie de bine....