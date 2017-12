Salariaţii Agroexport îşi vor primi salariile compensatorii

Acţionarii societăţii Agroexport, care deţin 44% din acţiuni, s-au reunit, ieri, în cadrul unei şedinţe ordinare şi au aprobat disponibilizarea a 75% din salariaţi. La discuţii au fost prezenţi reprezentantul societăţii Agrex, cel al Agenţiei pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), fostul director al societăţii, Gheorghe Botea şi cîţiva dintre cei care deţin pînă la 4% din acţiuni. Deşi reprezentantul AVAS s-a opus disponibilizării, decizia a fost luată de jumătate plus unu din numărul acţionarilor. Potrivit declaraţiilor liderului sindicatului operatorului portuar Agroexport, Gheorghe Ifrim, în şedinţa de ieri s-a aprobat şi scoaterea la licitaţie a unor active, iar sumele de bani care se vor încasa din vînzarea lor să se folosească pentru plata salariilor compensatorii. „Pentru că hotărîrea s-a luat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi nu în cea Extraordinară, potrivit statutului, aceştia au putut aproba scoaterea la vînzare a maximum 50% din activele pe care le mai are societatea. Astfel, s-a decis scoaterea la licitaţie a unor ateliere mecanice, a cîtorva locomotive şi a atelierului în care se efectuează lucrările de reparaţie şi întreţinere a lor şi altele care nu mai sînt de folos societăţii, bunuri pentru care există deja oferte“, a declarat Ifrim. Acesta a explicat că suma de bani care se va obţine în urma licitaţiei nu va fi suficientă pentru achitarea tuturor drepturilor compensatorii. „Începînd de săptămîna viitoare, muncitorii vor primi deciziile de disponibilizare şi cu numărul de salarii compensatorii la care are dreptul fiecare. În prezent, sînt 112 salariaţi, iar după concedierea colectivă vor mai rămîne doar 27, dintre care 14 vor asigura necesarul de personal tesa la sediul din incinta Portului Constanţa, patru vor face de pază la mol, iar nouă mecanici şi electricieni vor asigura funcţionarea estacadei. Referitor la efectuarea plăţilor, s-a stabilit ca oamenii să îşi primească banii aşa cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă, şi anume să îşi încaseze toate drepturile băneşti la plecarea din unitate. Dacă nu se va respecta acest lucru, acum ei au dreptul să îi de-a în judecată şi să pună sechestru pe bunurile pe care le mai are firma“, a explicat Gheorghe Ifrim.

Triţă Făniţă, acuzat de management defectuos

Atît muncitorii, cît şi unii acţionari îl acuză de directorul general al Agroexport, şi totodată acţionar majoritar al societăţii de management defectuos care a dus la falimentarea unuia dintre cei mai mari şi mai importanţi operatori portuari. Mai mult, acţionarul Gheorghe Botea, care a fost şi directorul general al societăţii în perioada 1989 – 2001, susţine că: „acum am reuşit să dăm de nişte acte prin care se vede clar că sume importante de bani au luat calea către Britania şi TF Consulting, firmele copiilor lui Triţă Făniţă şi se caută documente justificative pentru acele sume“. După ce acţionarii au aprobat disponibilizarea a 75% din numărul actual de salariaţi, se vehiculează că fostul parlamentar Triţă Făniţă şi-ar pierde funcţia de conducere. Directorul general adjunct al Agroexport, Ghiocel Manea a declarat că peste două săptămîni va convoca Consiulul de Administraţie (CA) pentru a se stabili ce se va întîmpla cu punctul de lucru din Bucureşti, unde îşi are biroul Triţă Făniţă. „O decizie referitoare la agenţie din capitală şi la funcţia directorului general o pot lua numai membrii CA“, a spus Manea.