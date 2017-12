Salariaţii (CSCT) Agigea au încetat greva generală

După aproape două săptămîni de grevă generală, sindicaliştii Companiei Constanţa South Container Terminal (CSCT) Agigea au renunţat la proteste. În urma negocierilor maraton din ultimele trei zile între administraţie, liderii sindicali din societate şi preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP), Petre Costel, cei 540 de angajaţi au obţinut majorările salariale. Petre Costel susţine că securea războiului a fost îngropată ieri-dimineaţă, cînd reprezentanţii CSCT Agigea au ajuns la un consens cu partea sindicală, pentru prima dată de la începerea protestelor. „Am reuşit să obţinem sume apropiate faţă de ceea ce am solicitat înaintea grevei, astfel că fiecare salariat va cîştiga în plus cîte 475 de lei, de la 1 august. La această sumă se vor adăuga încă 175 de lei de la 1 ianuarie 2009, ceea ce înseamnă că veniturile angajaţilor vor fi majorate cu cîte 650 de lei. În acelaşi timp, a fost prelungit Contractul Colectiv de Muncă printr-un act adiţional pînă la 1 aprilie 2009, fapt ce ne permite ca anul viitor să începem, negocierile încă din luna martie”, a declarat Costel. Liderul sindical susţine că reîntoarcerea salariaţilor la lucru a fost condiţionată şi de obţinerea unei zile suplimentare la concediul de odihnă, ture de lucru 12 ore cu 24 şi 24 cu 48, dar şi menţinerea echipelor în conformitate cu graficul de lucru. “Sîntem bucuroşi că am obţinut şi creşterea cu 30% a primelor, dar am discutat şi despre sporul de vechime. Am stabilit faptul că sindicatele îşi rezervă dreptul de a obţine acest spor în instanţă, mai ales că avem toate şansele de partea noastră. În aceste condiţii, activitatea în cadrul companiei poate reveni la normal, iar navele blocate pînă acum din cauza grevei generale pot intra la operare”, a încheiat Costel