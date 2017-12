Salariaţii Daewoo Mangalia ies în stradă

Negocierea noului contract colectiv de muncă a încins spiritele la Şantierul Naval „Daewoo Mangalia Heavy Industries” (DMHI) din Mangalia. Sindicaliştii din cadrul DMHI ies, astăzi, în stradă, nemulţumiţi de faptul că nu li se acordă majorările salariale solicitate. „În 15 februarie am început negocierile noului contract colectiv de muncă la nivel de unitate, iar după 60 de zile acestea s-au blocat. Am cerut creşterea salariilor cu 350 de lei din 15 mai, negociabil, promovarea angajaţilor şi acordarea unui spor de fidelitate, dar administraţia a zis că pentru 2010 creşterile salariale vor fi de zero lei, a declarat liderul sindicatului „Navalistul” din cadrul DMHI, Marin Florian. Mitingul de protest are loc în faţa sediului Casei de Cultură din Mangalia, între orele 17.00 - 19.00, la eveniment fiind aşteptaţi aproximativ o mie de sindicalişti. Şantierul naval DMHI are peste 3.000 de angajaţi, dintre care aproximativ 2.200 sunt membri ai sindicatului „Navalistul”.