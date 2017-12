Salariaţii IMUM Medgidia vor să intre în greva foamei

Coşmarul prin care trec salariaţii IMUM Medgidia pare să nu se mai sfîrşească. După mai bine de patru luni în care administratorii turci ai constructorului de maşini agricole au refuzat să plătească salariile celor 160 de angajaţi, situaţia muncitorilor a devenit critică. Săptămîna trecută, salariaţii au început o serie de proteste pentru a determina conducerea IMUM să le plătească drepturile băneşti restante. Chiar dacă au venit la muncă conform programului stabilit, angajaţii au refuzat să lucreze toată săptămîna în intervalul 9.30 - 11.00 şi au stat în curtea interioară în semn de protest faţă de refuzul administraţiei de a-şi onora obligaţiile contractuale. Cazul IMUM a intrat şi în atenţia Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, care a somat societatea din Medgidia să plătească salariile în valoare de şase miliarde de lei vechi pînă pe 15 iulie, mai ales că sindicatul a şi cîştigat în instanţă procesul cu administraţia, dar situaţia salariaţilor nu s-a schimbat prea mult. Pe lîngă faptul că nu au reuşit să obţină nici măcar o promisiune din partea patronilor turci, angajaţii au aflat că nici măcar nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj cuvenită celor care au părăsit cîmpul muncii. “Avem contracte cu diferite firme din ţară, dar bani pentru munca noastră nu primim cu lunile. Deşi am încercat să le cerem socoteală patronilor turci, aceştia nici măcar nu vor să discute cu noi. Ba chiar ne-au chemat la poliţie pentru că am fost agresivi cu cei din conducere, ceea ce este o mare minciună. Mai mult decît atît, au promis că nu vor disponibiliza pe nimeni, dar i-au dat afară pe toţi cei competenţi şi care au luat partea salariaţilor”, povesteşte Ilie Vardol, unul dintre angajaţii IMUM. Acesta spune că lucrează de ani buni la societatea din Medgidia, dar nu s-a întîmplat niciodată să petreacă Crăciunul, Anul Nou sau Paştele fără bani în buzunare. “Cred că vor să plecăm de aici, altfel nu înţeleg de ce patronii au această atitudine. Am cerut să ne trimită în şomaj, dar nu vor pentru că, cel mai probabil, nu şi-au plătit contribuţiile la bugetul de stat. Au spus că au luat bani pentru salarii, însă cu siguranţă aceştia nu au ajuns la noi”, a mai spus muncitorul. Oamenii sînt disperaţi pentru că au datorii la bănci pe care trebuie să le achite, facturi ce trebuie plătite şi pentru că au ajuns să trăiască de pe o zi pe alta, din salariile copiilor şi pensiile părinţilor. Muncitorii spun că unii dintre ei au fost chiar debranşaţi de la electricitate din cauza datoriilor imense, iar alţii au ajuns în situaţia de a-şi pune capăt zilelor. “Am avut un coleg care a murit din cauza stresului, iar un altul a încercat să se arunce în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Nu mai putem să mergem nici măcar la medicul de familie pentru că nu avem bani. Cred că vom ajunge în greva foamei pentru că nu se mai poate trăi aşa. Nici măcar Marian Iordache, cel care înainte de a ajunge primar a fost director aici, nu s-a interesat vreodată de soarta noastră”, a povestit o salariată IMUM. Ajunşi la capătul răbdării, salariaţii au solicitat sprijinul CNSLR-Frăţia Constanţa, astfel că, ieri, vicepreşedinţii filialei confederaţiei, Marin Neagu şi Ilie Stoenescu, au mers la IMUM pentru a aplana conflictul de muncă. “Probabil că patronii s-au inspirat din realitatea turcească, unde femeile în vîrstă lucrează pe ogoare la 40 de grade Celsius fără bani şi îşi imaginează că răcoarea de aici ţine de foame. Dacă nu vor să înţeleagă că trebuie să respecte legile româneşti, vom apela la toate instituţiile pentru rezolvarea conflictului de muncă”, a declarat Marin Neagu. Însoţit de muncitori, liderul sindical constănţean a avut o întîlnire cu preşedintele societăţii, Serdar Elhuseyni, astfel că, după ore de discuţii, administraţia a acceptat să rezolve cît mai rapid situaţia. Marin Neagu susţine că patronii turci au solicitat un credit de 150.000 de euro la BCR Constanţa, dar confirmarea băncii va veni pe 10 iulie. “Ne vom întîlni săptămîna viitoare să vedem ce s-a realizat în acest sens. Dacă nu va fi aprobat creditul, conducerea trebuie să găsească alte soluţii pentru stingerea conflictului de muncă”, a încheiat Marin Neagu.