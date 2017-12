Salariaţii Rominserv au protestat faţă de concedierea a 25 de angajaţi

În România, una se spune şi alta se face. Chiar şi în vremuri de criză, cînd în loc să întindă o mînă de ajutor salariaţilor, statul sau oamenii de afaceri îi împing şi mai abitir pe angajaţi în groapa concedierilor. Deşi în urmă cu doar trei zile, directorul general executiv al Rompetrol, Dinu Patriciu, susţinea că grupul nu va face niciun fel de disponibilizări în acest an, compania Rominserv, contractor general şi parte a acestui grup, nu a ezitat să treacă la disponibilizări. După o analiză privind eficientizarea activităţii de izolaţii şi schele, Consiliul de Administraţie (CA) al Rominserv a decis, în urmă cu două zile, externalizarea secţiei de mentenanţă din unitate. „Este vorba despre 22 de salariaţi care se pot angaja la una din cele trei firme subcontractoare, dar şi alţi trei angajaţi care şi-au depus deja dosarele de pensionare. Această eficientizare face parte din planul început din 2007, astfel că am încercat să reducem cît am putut impactul social al unei astfel de măsuri. Deşi Rominserv are peste 300 de salariaţi, din 2007 au fost concediaţi doar şapte”, a declarat directorul general al Rominserv SA, Victor Popovici. Nemulţumiţi de decizia companiei de a concedia practic 25 de angajaţi dintr-un foc, angajaţii Rominserv au organizat ieri, începînd cu ora 16.00, un protest în faţa societăţii. “Hoţii”, “Vrem să muncim şi să ne trimitem copii la şcoală!” sau “Stop comisioanelor prin terţi” au fost doar cîteva din lozincile lansate de muncitorii nemulţumiţi. “Muncesc de 30 de ani aici, iar acum încearcă să scape într-un mod mizerabil de noi şi să ne trimită la alte firme. Numai cîinii şi pisicile vor mai rămîne aici”, a spus unul dintre muncitori. Angajaţii din Rominserv sînt disperaţi la gîndul că mulţi alţii şi-ar putea pierde locurile de muncă, mai ales că prin companie circulă deja zvonuri că alţi 175 de angajaţi vor fi concediaţi. “De un an şi jumătate sînt detaşat la secţia de cocs. Am mai avut un coleg, dar nici acela nu a mai rezistat prea mult. Muncesc ca un sclav acolo pentru că mi s-a spus că şi soţia ar putea fi dată afară dacă nu accept. Nu se mai poate trăi aşa”, ne-a spus şi Dumitru Cuculeac. “S-a luat această decizie de desfiinţare a secţiei, dar este o mare nedereptate. Oamenii se tem că peste alte şase luni vor mai fi daţi afară încă 200 de angajaţi. De cînd Rominserv s-a desprins de Petromidia, s-au tot dat lucrări unor companii subcontractoare. Noi o să atacăm în instanţă decizia CA pentru că ar fi trebuit să ne anunţe legal cu trei luni înainte, ceea ce înseamnă că firma avea obligaţia de a da şi garanţii că oamenii vor avea condiţii bune de muncă în firmele care îi vor angaja”, a declarat liderul de sindicat de la Petromidia, Petre Tancău. Deşi reprezentanţii companiei au încercat să liniştească spiritele, directorul Popovici a fost nevoit să se retragă rapid în birou în huiduielile muncitorilor. Probabil speriat de amploarea nemulţumirilor, dar şi de presiunile făcute de liderii sindicali, Victor Popovici a anunţat, la o oră de la începerea protestului, o nouă variantă pentru rezolvarea situaţiei. “Decizia CA ar fi trebuit să intre în vigoare la sfîrşitul lunii februarie dar, în urma discuţiilor cu sindicatul, am putea lua alte decizii. Propunem o nouă analiză a situaţiei, astfel încît oamenii să aibă cît mai puţin de suferit. Poate o să îi recalificăm pe unii dintre ei, dar vom vedea după ce ne vom aşeza la masă şi vom discuta situaţia. Cît priveşte poziţia sindicatului faţă de cele trei luni pentru anunţarea deciziei noastre, aceasta ar fi fost necesară în cazul unei concedieri colective, dar noi vorbim de disponibilizări individuale”, a mai afirmat Popovici.