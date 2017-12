Salarii de mii de euro pentru români, în străinătate

Vești bune pentru românii care se află în căutarea unui job în străinătate! În această perioadă, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.376 de locuri de muncă. De exemplu, Belgia caută doi infirmieri/asistenți medicali. Pentru a obține acest post, ei trebuie să cunoască limba franceză. Republica Cehă pune la dispoziție 145 de joburi (lucrători în producţie, croitori, lucrători în prelucrarea lemnului etc.). În Germania se oferă 292 de joburi, în diverse domenii (asistenți medicali generaliști, comisionari, factori poștali, șoferi de tir, bucătari/bucătari-șefi/bucătari specialiști, ospătari etc.). În Suedia se caută 35 de români - 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto și 10 tinichigii auto. Marea Britanie oferă 100 de posturi. Se caută îngrijitori de persoane, anesteziști, șoferi de camion sau asistenți. Norvegia vrea să angajeze un doctorand în testarea sistemelor de date centrale, care va câștiga pentru început aproximativ 52.000 de euro brut pe an. În Spania se caută un maseur, care va câștiga 960 de euro net pe lună, cu condiția să cunoască limba germană. Tot în Spania este nevoie de 800 de muncitori necalificați în agricultură. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând portalul EURES național, www.eures.anofm.ro, sau se pot adresa biroului specializat din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanţa, la numărul de telefon 0241/481.553, unde consilierul EURES le poate îndruma.