Salarii mai mari şi mai repede! Veşti bune şi pentru cei cu vechime!

O veste neaşteptată vine de la ministrul Muncii, Olguţa Vasiles­cu. Potrivit acesteia, Guvernul a anunţat creşterea în avans a salariului mi­nim pe econo­mie de la 1 no­iem­brie, de la un sala­riu minim brut actual de 1.900 de lei până la 2.080 de lei salariu minim brut, potrivit zf.ro. Salariul minim brut pe economie ar fi trebuit să crească de la 1 ianuarie 2019 până la 2.050 de lei. Conform noii creş­teri, salariul minim net va trece de la 1.162 de lei la 1.263 de lei, deci fiecare sa­lariat care se încadrează la acest nivel va câştiga în plus 101 lei la salariu, de la 1 noiembrie 2018. Anunţul, făcut sâmbătă de ministrul Muncii Olguţa Vasiles­cu, a luat prin surprindere sindi­catele şi patronatele, angajaţii şi companiile.

Însă măsura de a devansa creşterea salariului cu două luni înainte de termenul anunţat iniţial şi de a trece direct la un salariu mai mare cu 30 de lei faţă de cel an­terior anunţat (2.080 de lei pe lună faţă de 2.050 de lei pe lună pre­văzut pentru ianuarie) are efec­te şi mai mari pentru econo­mie, pentru că se prevede totodată creşterea salariului mi­nim pentru angajaţii cu studii superioare şi pentru cei cu 15 ani vechime. Astfel, toţi angajaţii cu studii su­perioare şi cei care au peste 15 ani vechime vor trebui să primeas­că de la 1 noiembrie 2018, deci pe ultimele 2 luni din acest an, un salariu minim brut de 2.350 de lei. Aceasta înseamnă o creştere cu 20% a salariului net, de la 1.162 de lei în prezent, până la 1.413 lei, deci un plus de 251 de lei pen­tru fiecare salariat. Din cei aproxima­tiv 5 milioane de sa­lariaţi din România, 1,5 milioane au astăzi salariul minim pe economie.