Salarii mai mici pentru angajaţii din...

Veşti proaste pentru români. Salariile a mii de români ar putea scădea de la 1 ianuarie 2019 având în vedere faptul că în luna decembrie expiră o schemă de compensare ce a fost introdusă în februarie. Angajaţii din domeniile IT și cercetare, al căror impozit pe venit este scutit, ar putea să încaseze salarii mai mici începând din 2019, întrucât schema de compensare ce a fost introdusă la începutul lunii februarie urmează să expire la finalul anului. „În momentul de față, nu există nicio discuție cu privire la prelungirea acestui termen. Din câte știu eu, nu s-a pus pe tapet. (Pe baza legislației de, n.r.) la momentul acesta, începând de la 1 ianuarie, angajații din IT și cercetare-dezvoltare ar putea fi impactați, dacă angajatorii nu vor mări salariile”, spune Ionuț Sas, partener în cadrul firmei de consultanță PwC, conform bugetul.ro.

Guvernul a decis la începutul acestui an ca o parte din contribuția de asigurări de sănătate (CASS) datorată de programatorii IT să fie suportată de stat, astfel încât acestora să nu le scadă salariul net după transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Facilitatea, valabilă pe parcursul acestui an, a fost condiționată de transferul contribuțiilor, respectiv majorarea venitului salarial brut al programatorilor cu cel puțin 20% față de nivelul din luna decembrie 2017.