Salarii majorate pentru personalul nedidactic din învățământ

11:46:13 / 22 Februarie 2017

Vrem ciuma de alta culoare!

Cum se poate asa ceva?! Iesiti in strada,jos Grindeanu! Ce se intampla cu tarisoara noastra daca oamenii incep sa aiba salarii din ce in ce mai decente?! Vai si amar de noi!!! Ca cei din intitutiile de forta au salarii bune e OK,dar restul ?! Pai nu se poate,de ce ? Jos PSD,ciuma rosie! Vrem Turcane si Anastase,vrem Ciolos si Boci,vrem de dreapta cu mari constructii de parcuri in paduri si terenuri de fotbal in panta,cu taieri frumoase de salarii si pensii !Jos ciuma rosie!