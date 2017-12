Salarii mici și condiții grele pentru marinari

Salarii mici pentru navigatori și nave de peste 30 de ani vechime au găsit inspectorii Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în primele zile de controale la navele ancorate în porturile Constanța și Midia. Doar în prima zi, din cele 10 nave inspectate, la jumătate s-au găsit nereguli. ”În urma controalelor, s-au depistat nonconformități față de Convenția MLC 2006. Cea mai veche navă cu probleme are 40 de ani”, au spus reprezentanții ITF. Și ieri, în cea de-a doua zi de inspecții, s-au găsit 8 nave ancorate în porturile Constanța și Midia, cu aceleași probleme. ”Un armator a dorit începerea negocierilor, pentru a-și proteja nava de potențial risc de reținere în perioada următoare, și cu altul am început discuții pe marginea necesității încheierii unui contract decent pentru navigatorii din Siria care sunt angajați pe nava sa. O altă navă, sub pavilion Panama, aparținând unui armator turc, a cerut datele de contact ale sindicatului din Turcia afiliat ITF, pentru intrarea în negocieri”, au spus reprezentanții ITF. Controalele vor continua toată săptămâna. Potrivit ITF din România, peste 700 de vapoare care merg în voiaje în Marea Neagră au o vechime de peste 30 de ani.

LOCURI DE MUNCĂ MAI PUȚINE, DAR MAI SIGURE Reamintim că România a ratificat de curând Convenția MLC 2006, care reglementează munca navigatorilor la nivel internațional. Reprezentanţii ITF spun că, în cel mult un an, legislaţia românească va fi în acord cu ratificările făcute în Convenţia Maritimă MLC 2006. Acest lucru va duce și la dispariția mai multor firme de crewing. „O să fie o sită mai deasă. Societățile de crewing vor trebui să îndeplinească condiții suplimentare. Vor fi condiţii mult mai draconice pentru angajarea navigatorilor pe nave. Navigatorul va trebui să fie informat la plecare dacă nava are un contract colectiv de muncă negociat de armator cu un sindicat ITF sau dacă nivelul de salarizare este cel în funcţie de pavilion. Noi preconizăm şi, în acelaşi timp, tragem un semnal de alarmă că, din cele 110 firme de crewing autorizate în prezent de Autoritatea Navală Română, foarte multe îşi vor pierde domeniul de activitate din cauza acestor condiţii“, a declarat secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor, Aurel Stoica. Cu alte cuvinte, locurile de muncă pentru navigatori vor fi mai puține, dar mai sigure. „La început se vor mai pierde locuri de muncă, însă mulți navigatori plecau pe nave sub standard, unde nu își primeau salariile, nave arestate, iar aceste lucruri vor fi evitate în 12 luni de acum încolo”, a explicat Aurel Stoica.