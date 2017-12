Salarii nemodificate pentru rezidenţi

Ministerul Sănătăţii nu va majora salariile medicilor rezidenţi în acest an, o posibilă mărire a acestora ar putea avea loc în 2014, a anunţat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, ministrul de resort Eugen Nicolăescu. „Când am plecat din mandat în 2008, un medic rezident avea salariu de încadrare 1.100 de lei şi l-a adus guvernarea lui Traian Băsescu la 700. Eu nu pot să fac creşteri salariale în 2013. Nu am posibilitatea, vedem după ce discutăm şi cu FMI-ul”, a arătat Nicolăescu. Demnitarul a spus că va gândi un sistem de plată în funcţie de performanţă. „Criteriile de performanţă vor fi cunoscute, transparente, nu le ţin în sertar. Deocamdată lucrăm, gândim o schimbare legislativă. Astăzi legea ne interzice, trebuie să schimbăm legea ca să facem un asemenea sistem (...) Toată salarizarea de care discutăm se duce pe buget global, deci în aceeaşi sumă de finanţat. Dar este o discuţie pe care trebuie s-o avem în perioada următoare”, a spus oficialul, subliniind că managerii de spitale şi şefii de secţii/clinici vor trebui să aibă în mod cert o viziune obiectivă asupra activităţii medicilor. Întrebat dacă este pregătit pentru eventualitatea unei greve, pe fondul nemulţumirilor de natură salarială din sistem, el a spus că este pregătit „pentru orice, pentru că aşa e normal”.