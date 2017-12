Salarii recuperate în ultimul ceas

O navă aflată la un pas de vânzare din cauza datoriilor imense acumulate de armator a fost salvată pe ultima sută de metri. „Eastmed Carrier”, sub pavilion Panama, a fost abandonată în Portul Midia, la mijlocul lui 2010. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor şi reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF), Adrian Mihălcioiu, armatorul avea datorii de 250.000 de dolari numai la plata salariilor. În aprilie 2012, Adrian Mihălcioiu, prin ITF, a decis că singura soluţie pentru recuperarea banilor este să deschidă o acţiune în instanţă pentru a obţine dreptul de a scoate nava la licitaţie. Armatorul s-a mobilizat pe loc şi, pentru că nu a vrut să piardă nava, a decis că cel mai înţelept lucru este să se achite de datorii. „Eram la un pas de a deschide procedurile pentru licitaţia navei, când armatorul şi-a plătit restanţele”, a subliniat Mihălcioiu. Pe ultima sută de metri s-a rezolvat şi problema echipajului de pe „Golden Arrow III”, tot sub pavilion Panama, care a intrat, în aprilie 2012, la reparaţii, în Şantierul Naval Constanţa. „Armatorul mai avea o navă abandonată prin apele Italiei şi a găsit, într-un final, o soluţie pentru a-şi plăti echipajele. A acceptat ca, sub supravegherea ITF, nava din Italia să mai facă un voiaj. Cu banii câştigaţi, a început să achite salariile marinarilor şi problemele au fost rezolvate”, a afirmat reprezentantul ITF România, Adrian Mihălcioiu. Marinarii de pe „Volkhov”, sub pavilion Saint Vincent, încă mai aşteaptă ca promisiunile armatorului care i-a abandonat în Portul Brăila, în urmă cu mai bine de trei luni, să devină realitate. Potrivit lui Mihălcioiu, nava era încărcată cu lemne şi se îndrepta spre Turcia. „Are la bord 10 ucrainieni şi ruşi care au de recuperat 35.700 de dolari. Armatorul a promis că se va achita de datorii în cel mai scurt timp”, a precizat reprezentantul ITF România. Dacă armatorul nu se va ţine de cuvânt, ITF va demara procedurile în Instanţă pentru a începe procedurile de vânzare a navei.