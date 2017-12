Salariile bugetarilor vor rămîne în urma majorării preţurilor

Salariile bugetarilor vor creşte în acest an, în medie, cu 5,1%, ritm inferior celui al majorării preţurilor, pentru ca, în 2010 şi 2011, puterea de cumpărare a salariaţilor din sectorul public să stagneze, arată proiecţiile Fondului Monetar Internaţional (FMI), publicate luni seară. Astfel, în acest an, salariile bugetarilor nu vor ţine pasul cu inflaţia, creşterea medie a preţurilor de consum fiind estimată la 5,9%, însă în următorii doi ani, creşterea medie a salariilor din sectorul public va fi egală cu inflaţia, estimează FMI. Pentru 2010, inflaţia medie anuală este estimată la 3,9%, iar pentru 2011 - la 3,5%. Anul trecut, salariile din sectorul public au crescut, în medie, cu 31%, după un avans de 18,5% în 2007 şi de peste 25% pe an în 2005-2006. În sectorul privat, salariile vor creşte cu 6,2% în 2009, cu 3,8% anul viitor şi cu 5,7% în 2011, prognozează FMI, ritmurile depăşind creşterea medie a preţurilor de consum. FMI a impus autorităţilor române, drept condiţii pentru încheierea acordului de finanţare, adoptarea unor politici fiscale şi salariale restrictive, pentru a reduce treptat deficitul bugetar de la 4,9% din PIB în 2008 la 4,6% în acest an, 3,6% în 2010 şi 2,7% din PIB în 2011, potrivit proiecţiilor FMI. În plus, adoptarea unor politici salariale prudente ar putea ajuta şi la temperarea creşterii preţurilor, pentru ca banca centrală să-şi atingă ţinta de inflaţie chiar din acest an, după doi ani la rînd de ratare a obiectivului. Aducerea inflaţiei în interiorul intervalului ţintei BNR este, de altfel, unul din obiectivele fixate prin acordul de finanţare aprobat luni de boardul FMI, arată comunicatul instituţiei. FMI prevede că BNR va reuşi să-şi atingă la limită ţinta de inflaţie fixată pentru acest an, de 3,5% plus sau minus un punct procentual (2,5-4,5%), estimând că rata anuală a inflaţiei va coborî la 4,5% în decembrie. Pentru finalul lui 2010 şi decembrie 2011, FMI estimează că indicele preţurilor de consum va fi de 3,5%.