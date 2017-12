„Salariile din ASF nu sunt din bani publici!“

Salariile şefilor din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu provin din bani publici, a reamintit ieri vicepreşedintele instituţiei Mircea Ursache, în contextul în care în spaţiul politico-public s-a format un curent împotriva lefurilor „nesimţite“ din ASF. „A fost o dezbatere publică legată de salariile noastre. Nu cred că mai trebuie să vin eu să explic, dar hai să spun încă o dată - bugetul celor trei entităţi care alcătuiesc ASF (asigurări, bursă şi pensii private) nu a fost, nu este şi nu va fi niciodată în bugetul consolidat al statului. Ca atare, nu sunt bani publici“, a punctat Ursache, la o conferinţă pe teme financiare. Totodată, el a arătat că „sumele colectate din piaţă sunt infinit mai mici comparativ cu cele pe care le practică jucătorii”: „Salariile din ASF nu ar fi fost o problemă atât de mediatizată dacă nu ar fi existat cazurile de corupţie identificate aici“. Şi pe bună dreptate, înainte de dosarul Carpatica şi de atacul DNA la adresa fostului preşedinte al ASF Dan Radu Ruşanu (care a apreciat că arestarea sa a fost comandă politică, întrucât ASF a dezvăluit problemele de la Astra Asigurări, firma omului de afaceri Dan Adamescu, un cunoscut apropiat şi finanţator al preşedintelui ţării, Traian Băsescu), nimeni nu s-a plâns vreodată de salariile ASF. Ar fi ilogic să te plângi că un om care arbitrează trei industrii de miliarde este plătit mult mai bine decât unul care dă la strung. Ce-ar fi ca şeful ASF să ia 1.000 lei pe lună? Păi vine cel mai falit asigurător la el în birou, scapă pe jos vreo 1.000 euro şi gata, nu-şi mai bate capul cu controale, amenzi şi provizioane. Şi ce face mai apoi? Gândiţi-vă puţin. Exact - ne trage pe noi în ţeapă, cu RCA la preţ de dumping şi daune plătite… pardon, neplătite nici în vecii vecilor, amin. Pe de altă parte, când şeful ASF ia 12.000 euro pe lună, plus prime şi sporuri de ce vreţi voi, adică 150.000 - 200.000 euro pe an, cine mai are tupeu să încerce să dea şpagă? Nimeni. Oricum, primele au fost eliminate din grila ASF, iar salariile vor scădea cu cel puţin 30%. Ţineţi minte asta când veţi plânge pe la uşa brokerului care v-a folosit banii ca să acopere cheltuielile ilegale cu videochat-ul porno.