Salariile din SRI, cât bugetul serviciilor germane

Deși sunt instituții de stat, adică sunt plătite din banii contribuabililor, serviciile secrete românești sunt total lipsite de transparență în privința unor informații care nu sunt tocmai secrete de stat. Includem în această categorie numărul de angajați și bugetul instituției, care depășesc cu mult pe cele ale serviciilor de informații germane, de exemplu. Mai exact, SRI, sub regimul lui Băsescu, are peste 10.000 de angajați, în condițiile în care serviciul similar german nu are nici 3.000 de angajați. Cifrele sunt total disproporționate, din moment ce România are de patru ori mai puțini locuitori decât Germania, țară cu 82 de milioane de locuitori. Cifrele absurde se văd și în bugetele celor două instituții. Conform datelor oficiale pentru 2013, serviciul de informații german, Bundesamt fur Verfassungsschutz (BfV), a avut un buget total de 205 milioane euro, exact cât a alocat SRI, în 2014, doar pentru salarii. Asta ca să nu mai menționăm că, anul acesta, Ministerul Sănătății a acordat pentru plata salariilor cu 150 de milioane de lei mai puțin decât SRI. Practic, pare mai important pentru țară să fim monitorizați non-stop în loc să beneficiem de servicii performante de sănătate. Ca și colegii lor de la SRI, și cei de la SIE sunt la fel de „transparenți”. Asta în condițiile în care nemții își afișează pe site-uri numărul angajaților și bugetele.