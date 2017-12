„Salariile primarilor trebuiau demult mărite”

Primarul Radu Mazăre consideră că măsura măririi salariilor primarilor trebuia demult luată. „Este foarte bine că s-a făcut acum. Am înţeles că, oricum, măririle nu sunt atât de mari. Nu este cazul meu, pentru că eu, încă de când eram deputat, donez salariul nevoiaşilor de cantina Fair Play. Dacă ne gândim cât câştigă directorii de companii, nu mi se pare normal ca un primar care conduce un oraş cum este Constanţa, cu peste 300.000 de locuitori, să aibă un salariu de aproximativ 1.000 de euro. Sunt destui primari în ţară care nu vin din mediul privat şi care trăiesc din salariu. Aşa că această mărire mi se pare mai mult decât binevenită. Să vă dau un exemplu. Tatăl fostei mele iubite din Brazilia este şef de serviciu în Primăria Santos, în Brazilia, şi are salariu 3.000 de euro. Probabil că primarul are un salariu mai mare. Analizând situaţia României, cred că un primar ar trebui să aibă un salalriu de 3.000 - 3.500 de euro”, a declarat primarul Radu Mazăre. Acesta a fost completat de senatorul PSD Alexandru Mazăre. „Noi, la Senat, am aprobat aceste măriri gradual. Adică vor creşte cu un procent mai mare salariile primarilor de comună şi cu un procent foarte mic salariile primarilor de oraşe reşedinţă de judeţ şi salariile preşedinţilor de consilii judeţene”, a explicat senatorul PSD.