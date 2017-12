Salariile rezidenţilor ar putea depăşi 500 de euro!

O guvernare haotică, un sistem financiar negândit, dar şi lipsa de respect faţă de societate, faţă de toate clasele sociale, n-au făcut altceva decât să ducă la disfuncţionalităţi majore în toate domeniile de activitate. Sănătatea a fost şi ea grav afectată, sistemul intrând în comă profundă de ani buni. România, sub guvernarea Boc-Băsescu-Ungureanu, a reuşit să alunge zeci de mii de medici, exodul fiind parcă de neoprit, în condiţiile în care leafa unui rezident, de exemplu, este ruşinoasă, de nici 200 de euro. „Nu sunt nici măcar 10 milioane de lei. Este inadmisibil ca răsplata statului român pentru munca depusă de un medic, chiar şi la început de drum, să constituie echivalentul a două cărţi de specialitate”, a spus, indignat, un rezident în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - cel mai mare spital din Dobrogea. Au trecut ani şi ani, timp în care niciun guvernant n-a catadicsit să vină cu un proiect care să corecteze această aberaţie a sistemului.

ÎN LIPSA UNEI REACŢII, MEDICII AU GĂSIT SINGURI SOLUŢIA: DRUMUL SPRE UN SISTEM SANITAR CARE SĂ-I RĂSPLĂTEASCĂ AŞA CUM SE CUVINE, DRUMUL SPRE UN SISTEM CARE SĂ-I RESPECTE PENTRU CEEA CE SUNT. AU PLECAT PE CAPETE DIN ŢARĂ, FIIND ACCEPTAŢI CU BRAŢELE DESCHISE DE ŢĂRI CARE RESPECTĂ PE DEPLIN STATUTUL MEDICULUI.

Spitalele noastre se golesc pe zi ce trece, reprezentanţii organizaţiei profesionale a medicilor - Colegiul Medicilor din România (CMR), singura organizaţie profesională membră a Asociaţiei Medicale Mondiale - atrag atenţia, ori de câte ori au ocazia, autorităţilor, însă nimic. Ba, mai mult decât atât, guvernanţii au implementat o lege stupidă, ţinând blocate posturile şi din sistemul de sănătate, până la părăsirea sistemului a şapte oameni - doar atunci poate fi angajat un singur om. A fost cea mai aberantă măsură care se putea pune în aplicare, mai ales în sistemul sanitar, au spus-o mulţi manageri de unităţi sanitare, dar degeaba. Oficialii portocalii s-au făcut că nu aud. Aşa se face că exodul a continuat, zeci de mii de medici părăsind România. Reprezentanţii medicilor din România au speranţe mari de la noul Guvern, solicitând venituri rezonabile în Sănătate, dar şi majorarea bugetului, de la 2,7, cât este în prezent, la 5,5 şi chiar 6% din PIB. Reprezentanţii CMR au propus dublarea salariilor medicilor rezidenţi pentru ultimele două luni din 2012 şi triplarea acestora în 2013, sumele rămânând bază de calcul pentru veniturile medicilor primari şi specialiştilor. „Am în vedere un protocol cu Ministerul de Finanţe care să prevadă trecerea plăţii rezidenţilor de la Ministerul Sănătăţii la Ministerul Educaţiei, prin transformarea în fond de bursă care să nu fie supusă impozitării. În acest context, pentru ultimele luni ale anului, venitul rezidentului ar trebui să crească de la 800 la 1.600 de lei, impactul bugetar fiind foarte mic. Pentru 2013, venitul ar trebui să ajungă la 2.400 de lei şi să constituie baza de calcul pentru veniturile medicilor primari şi specialişti”, a declarat preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae. El a mai spus că CMR solicită majorarea bugetului alocat Sănătăţii de la 2,7, cât este în prezent, la 5,5 şi chiar 6% din PIB. „Chiar şi cu aceste creşteri, România rămâne pe ultimul loc în ceea ce priveşte alocaţiile pentru Sănătate din Europa, nu doar din UE”, a adăugat preşedintele CMR. Adunarea Generală a CMR, întrunită ieri la Bucureşti, va decide strategia organizaţiei pentru implementarea declaraţiei generale a adunării din martie 2012. „În cazul în care solicitările CMR nu vor fi luate în seamă, atunci Adunarea Generală îşi rezervă dreptul de a stabili strategia pentru punerea în aplicare a obiectivelor propuse”, a mai spus prof. dr. Astărăstoae. Mai exact, medicii iau în calcul, printre altele, şi demisii în bloc.

Premierul Victor Ponta declara, în iulie, că medicii trebuie scoşi de sub titulatura de bugetari, noţiune care a căpătat conotaţii negative în ultimii ani. „Dacă un medic este foarte bun, trebuie să poţi să-l plăteşti mai bine. Dacă ai nevoie, astăzi, de o asistentă sau de o femeie de serviciu, nu poţi să intri pe regulile cu unu la şapte (de angajare - n.r.), că astăzi ai nevoie. Mor oamenii în spital dacă nu-l angajezi. Noi am pus o haină rigidă pe Sănătate, unde este vorba de vieţi de oameni şi unde e vorba de luat decizii imediat”, spunea Ponta. Şeful Guvernului preciza că spitatele rămân instituţii publice, dar cadrele medicale trebuie scoase de sub reglementarea rigidă aplicată ideii de bugetar.