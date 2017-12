Salariile rezidenţilor se dublează, medicii tot protestează

Calendarul acţiunilor de protest, anunţat de medici nu cu mult timp în urmă, va fi respectat, cel puţin aşa a anunţat preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae. Protestele cadrelor medicale vor începe după 1 septembrie, potrivit calendarului. Reprezentanţii CMR au acceptat propunerea ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, de a dubla salariile rezidenţilor, de la 200 la 400 de euro, începând cu 1 septembrie, după rectificarea bugetară din august. „Ministrul Nicolăescu ne-a cerut ca termen 1 septembrie pentru dublarea salariilor rezidenţilor pentru că rectificarea bugetară, potrivit Legii bugetului, va avea loc pe 10 august. Deci chiar dacă ministrul ar reuşi să obţină în Guvern această sumă (41 milioane euro - n.r.), potrivit legii din România, salariile rezidenţilor nu vor putea fi mărite decât de la 1 septembrie şi noi suntem raţionali şi am acceptat această dată ca ultimatum. Pe urmă să trecem la alte negocieri”, a declarat preşedintele CMR. Chiar şi aşa, medicii nu vor renunţa la proteste. Aşa cum au anunţat, iulie şi august sunt dedicate adunărilor ce vor avea menirea prezentării principalelor revendicări. „Prima mişcare va fi prezentarea în presă a doleanţelor profesioniştilor din Sănătate, după care vom avea întâlniri cu reprezentanţii din sistemul medical şi cu populaţia, să explicăm de ce vrem să facem acest calendar, de ce am solicitat aceste lucruri, de ce vrem să ieşim în stradă, ce măsuri vom lua pentru ca pacientul să sufere cât mai puţin, pentru că pacientul are cel mai mult de suferit în urma acestor proteste. În septembrie începem cu marşuri, în octombrie vom continua cu greve, iar în noiembrie, ceea ce noi nu ne dorim, demisia în bloc”, a declarat prof. univ. dr. Astărăstoae.