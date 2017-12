Salariu de la firma primăriei, în loc de ajutor social

Dacă oraşele oferă nenumărate oportunităţi în ceea ce priveşte locurile de muncă, nu acelaşi lucru se poate spune despre mediul rural, unde oamenii trăiesc mai mult din agricultură, şi asta dacă au ce să cultive. Aceasta este una dintre cauzele pentru care sunt foarte mulţi săteni care trăiesc doar cu ajutorul social, şi el acordat după multe lupte birocratice. Pentru a evita aceste situaţii, administraţiile găsesc soluţii prin care să împuşte doi iepuri dintr-o lovitură: pe de-o parte să le ofere localnicilor locuri de muncă şi, în acelaşi timp, să facă lucrările de gospodărire a localităţilor cu costuri minime.

ANGAJAREA CETĂŢENILOR Dacă, în Independenţa, primarul a ales să-i angajeze pe datornici ca zilieri, în alte comune, cum ar fi Horia, autorităţile au înfiinţat o firmă la care îi angajează pe toţi cetăţenii care nu-şi găsesc loc de muncă, astfel încât să nu fie nevoiţi să apeleze la ajutoarele sociale. „Am înfiinţat, de fapt am reînfiinţat o societate comercială prin care angajăm oameni din sat, pentru a se ocupa de lucrările de gospodărire a comunei, de lucrări agricole şi altele. Angajăm cu contract de muncă pe oricine are nevoie de un loc de muncă. Uneori chiar primim solicitări de la firme din afara comunei şi trimitem angajaţi care să muncească acolo. Aşa, nu se mai poate plânge nimeni că nu are loc de muncă şi putem să facem lucrările din sat mult mai uşor şi mai ieftin”, a spus primarul comunei Horia, Gigel Sava. Se pare că oamenii au fost destul de receptivi, pentru că societatea a avut chiar şi câte o sută de angajaţi. Iar dacă numărul lor a mai scăzut, principalul motiv este acela că oamenii şi-au găsit alte locuri de muncă.