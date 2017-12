Salariul mediu net, în cădere cu 32 de lei!

Salariul mediu net în acest an scade de la 1.384 lei, la 1.352 lei, portivit estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP). Retribuţiile salariale sînt anticipate în descreştere şi pentru următorii patru ani. Astfel, pentru anul viitor, Comisia anticipează un cîştig salarial mediu net de 1.460 de lei, iar pentru 2011, de 1.586 de lei. Previziunile prezentate în toamna anului trecut erau de 1.512 de lei pentru 2010, iar pentru 2011, de 1.646 de lei. Pentru ultimii doi ani ai intervalului de prognoză, estimările CNP au coborît de la 1.784 de lei şi, respectiv, 1.930 de lei, la 1.726 de lei şi, respectiv, 1.863 de lei. Anul trecut, valoarea cîştigului salarial mediu net s-a plasat la 1.272 de lei, potrivit datelor CNP. Astfel, creşterea prognozată pentru acest an este de 6,3%, pentru 2010, de 8%, iar pentru 2011, de 8,6%. Pentru ultimii doi ani incluşi în prognoză, avansul va fi de 8,8% şi, respectiv, de 7,9%. CNP a înrăutăţit şi estimările privind rata şomajului din intervalul 2009-2011. Noua estimare pentru acest an este de 6,8%, cu 0,7 puncte procentuale peste nivelul anticipat în toamna anului trecut, în timp ce prognoza privind şomajul din 2010 a urcat cu 0,4 puncte, la 6,3%. Pentru 2011, Comisia estimează o rată a şomajului de 5,9%, faţă de 5,7%, nivel prezentat în toamna anului trecut. În acelaşi timp, CNP a menţinut prognoza privind şomajul din 2012 la 5,5% şi a îmbunătăţit-o uşor, cu 0,1 puncte, pe cea din 2013, la 5,3%.