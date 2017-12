Salariul real al lui Isărescu! Vezi aici! La BNR, anul salarial are... 13 luni!!! Pe banii noştri!

Pe ăştia de la BNR i-a apucat brusc, precum un sughiţ enervant, excesul de transparenţă. După ce ani de-a rândul salariul lui Isărescu a constituit un adevărat mit urban, iar luna trecută un apropiat l-a dat în gât, acu’ BNR s-a apucat să publice salariile conducerii executive și indemnizația netă lunară de membru al Consiliului de Administrație (CA). Am adăuga - în premieră, deşi, în sfera europeană în care ne considerăm incluşi, acest lucru este o normalitate. Noi am sfidat-o, precum în multe alte cazuri, secretomania care înconjoară BNR consolidându-i acestei instituţii statutul de stat în stat (repetiţiile sunt voite). "În prezent suntem printre cele mai transparente bănci în ceea ce privește politica salarială", a spus joi, vesel, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, ca şi când ar fi scăpat de o mare povară.

Aşadar, potrivit informaţiilor BNR, topul este condus de guvernatorul Mugur Isărescu, care are un salariu lunar de 42.727 lei, la care se adaugă o indemnizație de membru al CA de 18.476 lei. Total: 61.203 lei. Pe locul al doilea intră Florin Georgescu, prim-viceguvernator, cu un salariu de 40.430 lei și o indemnizație de membru al CA de 18.313 lei (total: 58.743 lei), iar Liviu Voinea, viceguvernator, cu un salariu lunar de 37.764 lei și indemnizație de membru al CA de 17.103 lei, ocupă abia locul al treilea (total: 54.867 lei).

Poate că sumele, în sine, nu vă spun nimic, dar imaginaţi-vă cum arată un fluturaş de salariu pentru o asemenea sumă. Sau dacă cele trei VIP-uri din conducere ar da buzna la casierie, pentru a-şi ridica chenzina. Sau de câte portofele ar fi nevoie pentru asemenea sume. Sau de câte genţi. Sau... daca doamna casieră nu are banii schimbaţi şi îi zice lui Isărescu: „Şefu’, n-am schimbat, îţi dau şi d’ăştia de’o sută”. Sau... şi aici s-ar putea scrie un întreg roman.

La BNR, anul salarial are... 13 luni!

Dincolo de acest aspect tulburător, însă, să nu cumva să credeţi că doar aceşti bani le intră în buzunare, pardon, conturi mai-marilor BNR. Pe lângă salariul lunar pe care îl primesc pentru a face strategii financiar-bancare care au scos România din impas şi au condus-o către progres, angajaţii BNR în general şi, desigur, şefii, în special, primesc şi alte venituri, cum ar fi indemnizație de vacanță, care dublează practic salariul net lunar (exprimarea BNR este „100% din salariul net lunar”?! - n.r.), alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare și o sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit - în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăși un salariu net lunar, potrivit BNR.

Şi, dacă este să fim foarte sinceri, la un calcul foarte simplu, pe baza informaţiilor date de BNR, anul la această instituţie are, din punct de vedere salarial, 13 luni - prima de vacanţă dublează o lună. Isărescu are aşadar, pe lângă cei 61.203 leuţi pe lună, încă o lună bonus, plătită tot cu 61.203 lei, plus acele „alte drepturi băneşti”. Şi asta doar oficial, de la BNR. Dar podgoriile? Dar vinul? Dar...

Dacă cumva, din cauza muncilor prea grele, cineva din BNR îşi dă demisia, la încetarea contractului individual de muncă, primeşte o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit. Asta dacă a lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă. Dacă a lucrat mai puţin, „angajatul ales” primeşte, diferențiat, astfel: 5 ani - 10 salarii, 4 ani - 8 salarii, 3 ani - 6 salarii.

În ce-i priveşte pe membrii CA, BNR ne linişteşte: ăştia nu beneficiază de bonus de performanță. Păi care bonus de performanţă? Păi, este strecurat la „alte drepturi băneşti” de mai sus. Aha. Şi se poate lua cu o frecvenţă de 12 ori pe an, dacă înţelegeţi ce vreţi să zicem. Ei bine, membrii executivi CA nu-l iau! În ce-i priveşte pe membrii neexecutivi ai CA însă, aştia (Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Ágnes Nagy, Virgiliu-Jorj Stoenescu) primesc o indemnizație netă lunară mai mică, adică 17.103 lei, însă ei au libertatea de a-şi rotunji veniturile. De asemenea, nu se ştie de ce, dar în 2015, membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu o indemnizație netă.

Generalizând, potrivit BNR, nivelurile minime și maxime ale salariilor nete pentru funcțiile de conducere sunt: director - minimum 7.821 lei și maximum 31.062 lei, director adjunct - minimum 6.414 lei și cel mult 22.427 lei, șef serviciu - mimimum 5.261 lei și maximum 14.667 lei, director în structurile teritoriale ale BNR - minimum 6.414 lei și maximum 15.347 lei, precum și șef serviciu în teritoriu - minimum 5.261 lei și maximum 9.218 lei.