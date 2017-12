Salata de vinete, favorita Simonei Halep

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, a scris de mână răspunsurile la întrebările pe care i le-au pus organizatorii turneului de la New Haven, în cadrul rubricii „Cinci minute cu...”, iar aceştia au publicat pe site-ul oficial al competiţiei de categorie Premier pagina scanată, pe care au primit-o prin e-mail. Halep l-a spus americanilor că îi place să meargă la cumpărături şi la restaurante în New Haven, faptul că îi place mâncarea italiană şi să-şi facă singură clătite şi că, dintre mâncărurile româneşti, salata de vinete este favorita ei. Despre muzica pe care o ascultă, Halep a spus că îi plac ABBA, Scorpions, Nikka Costa şi London Grammar. Întrebată de alte hobby-uri, Halep a menţionat filmele, pescuitul şi maşinile frumoase. Românca a adăugat că şi-ar fi dorit să urmeze cursurile Facultăţii de matematică, în cazul în care nu ar fi avut o carieră în tenis, şi că nu are timp să urmărească seriale TV.

Simona Halep mai preferă ciocolata, în detrimentul vaniliei, câinii, pisicilor, lovitura de rever, serviciului şi loviturii de dreapta, precum şi mersul la cinematograf şi la teatru, vizionării filmelor pe reţeaua Netflix.

Câştigătoare în 2013 a Connecticut Open, Halep este jucătoarea cel mai bine clasată care şi-a anunţat prezenţa la ediţia din acest an a turneului de la New Haven, programată în perioada 23-29 august, chiar înaintea US Open. Simona Halep îşi propune la acest turneu să evolueze mai bine ca la ediţia de anul trecut, când a fost eliminată în turul al doilea.