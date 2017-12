Sălile de gimnastică, controlate de inspectorii pentru protecţia consumatorilor

Potrivit programului tematic de control, în iulie, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat calitatea serviciilor oferite de sălile de gimnastică aerobică, fitness, bodybuilding, culturism, masaj şi tratamente corporale. Au fost verificaţi 304 operatori economici, fiind aplicate 135 de avertismente şi 139 de amenzi, în valoare totală de 312.500 lei. De asemenea, inspectorii ANPC au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor la 65 de operatori economici, pînă la remedierea deficienţelor. Printre neregulile descoperite se numără şi lipsa autorizaţiilor de funcţionare, neafişarea listelor cu preţuri pentru serviciile oferite, neinformarea corectă şi completă a clienţilor sau inexistenţa spaţiilor special amenajate pentru fumători sau avertismente care să interzică fumatul în anumite încăperi. Nici la capitolul condiţii de igienă operatorii economici nu au excelat. Inspectorii ANPC au găsit săli cu pereţi murdari, cuprinşi de igrasie, obiecte sanitare murdare sau fisurate, spaţii neventilate, lipsa dezinfectanţilor necesari igienizării, sterilizatoare murdare şi deteriorate şi echipamente cu pete de rugină. Mai mult, nu în toate cazurile operatorii economici au putut prezenta certificate sau declaraţii de conformitate pentru aparatele utilizate şi informaţii despre securitatea produselor, iar în unele săli nu exista nici măcar un antrenor sau o persoană care să supravegheze permanent consumatorii şi aparatele. La nivelul judeţului Constanţa au fost controlaţi 8 agenţi economici. „La cinci dintre aceştia am descoperit nereguli privind neafişarea tarifelor practicate şi neafişarea regulamentului şi procedurilor de utilizare a aparatelor. Am aplicat 5 amenzi, în valoare de 14.000 de lei şi am dat şi un avertisment”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (IRPC) Constanţa, Rodica Mocanu. Reprezentanţii ANPC recomandă consumatorilor ca în momentul în care apelează la serviciile prestate în sălile de gimnastică aerobică, fitness, bodybuilding/culturism, masaj şi tratamente corporale să verifice mai întîi dacă lista tarifelor este completă, detaliată, cu precizarea tarifului pe şedinţă/abonament, a numărului de şedinţe şi a duratei şedinţei în cadrul unui abonament precum şi a descrierii procedurilor esenţiale de prestare a serviciului (în cazul tratamentelor corporale). În cazul în care consumatorii constată că în astfel de unităţi nu se respectă anumite condiţii de igienă, ei pot să se adreseze inspectorilor din cadrul IRPC Constanţa.