Puţini străini ştiu că România este o ţară care are ce arăta, că are obiective turistice care pot să “bată”, fără probleme, multe alte obiective din ţări renumite pe plan turistic, cum ar fi: Hawaii, Filipine, Polonia, China, Noua Zeelandă, Japonia sau Brazilia. Salina Turda lasă “cu gura căscată” o lume întreagă! Ea se află printre cele 25 de “destinaţii turistice incredibile despre care nu ştiaţi că există”, recomandate de site-ul american Business Insider. Salina Turda, aflată în Transilvania, reprezintă o atracţie turistică ce este cunoscută încă din anii '90, potrivit Business Insider. Datând din secolul al XVII-lea, mina are acum în interiorul ei un carusel şi un amfiteatru. Ziariştii de la Business Insider spun că, pe lângă atracţiile turistice foarte cunoscute, precum Vaticanul, Turnul Eiffel sau Westminster Abbey, există anumite locuri incredibile de care s-ar bucura orice călător. Acestea însă nu sunt foarte cunoscute, fiind populare numai la nivel local. Salina Turda a fost lăudată şi de ziarul The Telegraph, în decembrie: “Probabil n-aţi fi crezut niciodată că sarea poate fi atât de frumoasă - vedeţi parcul tematic construit în subteran, într-o mină de sare”, începe The Telegraph articolul său. “Câţi dintre noi ne-am fi gândit cât este de frumoasă? Ei bine, este - şi priviţi doar la ce au reuşit să facă minerii din România”, mai scriu ziariştii The Telegraph.