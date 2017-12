Salma Hayek, într-un film despre Pancho Villa, regizat de Emir Kusturica

Actriţa Salma Hayek va juca alături de Javier Bardem în filmul ”Seven Friends of Pancho Villa and the Woman with Six Fingers”, o evocare a vieţii celebrului revoluţionar mexican, ce va fi transpusă pe marele ecran de Emir Kusturica. Deşi nu a precizat numele personajului pe care îl va interpreta celebra actriţă mexicană - criticii de film francezi înclină spre rolul femeii cu şase degete, prezentă şi în titlul producţiei -, regizorul a confirmat participarea Salmei Hayek la acest film, în care va juca pentru prima oară în cariera sa alături de spaniolul Javier Bardem. Pînă la lansarea acestui film, Salma Hayek, absentă de pe marile ecrane de la episodica ei apariţie în ”Un cîntec străbate lumea/ Across the Universe” din 2007, va juca rolul unei femei cu barbă, Madame Truska, în pelicula ”Cirque du Freak”, ce va fi lansată în 2010.

Salma Hayek, în vîrstă de 42 de ani, este una dintre cele mai exotice frumuseţi de la Hollywood. Ea a fost nominalizată la Oscar, pentru portretul pictoriţei mexicane Frida Kahlo din ”Frida” (2002). Actriţa este producătorul executiv al celebrului serial de televiziune american ”Betty cea urîtă din New York”. Javier Bardem este un actor spaniol de succes, cu o filmografie bogată. De-a lungul anilor, a fost de două ori nominalizat la premiile Globul de Aur, pentru rolurile din filmele ”Viaţa şi epoca lui Reinaldo Arenas” (2001) şi ”Marea dinlăuntru” (2005). De asemenea, Bardem a fost recompensat cu un premiu Oscar pentru rolul din ”Nu există ţară pentru bătrîni” (2008). Javier Bardem a jucat recent în ”Vicky Cristina Barcelona” (2008), în regia lui Woody Allen şi în ”Biutiful”, de Alejandro Gonzalez Inarritu.

Emir Kusturica urmează să apară, în calitate de actor, pe afişul filmului ”L\'Affaire Farewell”, ce va fi lansat pe 23 septembrie. Kusturica este dublu cîştigător la Cannes, el primind prestigiosul Palme d\'Or pentru peliculele ”Tata în călătorie de serviciu” (1986) şi ”Underground” (1995). Filmul său de debut, ”Do You Remember Dolly Bell?”, a cîştigat primul său mare premiu, Leul de Argint, la Veneţia. De asemenea, Kusturica mai are în palmares un debut american răsunător, ”Arizona Dream” (1993), iar în 1998, el a cîştigat Leul de Argint la Festivalul de Film de la Veneţia, cu ”Pisică albă, pisică neagră”, o scandaloasă comedie despre ţigani. Cel mai recent film al său, ”Maradona by Kusturica”, este un lungmetraj documentar, rod al mai multor întîlniri pe care cineastul le-a avut cu fotbalistul Diego Maradona.