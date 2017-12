Salma Hayek militează pentru eradicarea tetanosului

Eforturile nobile ale actriţei mexicane de a atrage atenţia asupra luptei împotriva tetanosului au fost la un pas de a fi zădărnicite de gafa făcută de un prezentator al postului de televiziune ITV. Invitată în cadrul unei emisiuni în care a adresat un apel mamelor din întreaga lume să susţină o campanie globală de eliminare a tetanosului, care omoară în ţările sărace un bebeluş la fiecare trei minute, Salma Hayek a fost surprinsă să afle şi ea că este pe jumătate… lesbiană. Salma Hayek, în vîrstă de 42 de ani, a vorbit în premieră despre originile sale libaneze, numai că accentul său i-a jucat o festă, iar prezentatorul televiziunii ITV, care făcea vizibil eforturi să înţeleagă ce spune invitata sa, a ajuns la concluzia că aceasta este pe jumătate… lesbiană. Salma Hayek s-a amuzat copios de gafa gazdei sale şi după ce a clarificat neînţelegerea, a revenit la subiectul mult mai serios pe care vroia să-l promoveze.

În calitate de purtător de cuvînt al campaniei Pampers / UNICEF împotriva tetanosului, Salma Hayek a efecutat o vizită în Sierra Leone, săptămîna trecută, în cadrul unei acţiuni de vaccinare împotriva bolii. Pentru fiecare pachet special de scutece Pampers vîndute pînă la finele anului, Procter & Gamble a promis că va dona un vaccin. UNICEF speră că va stopa, pînă în 2012, boala vinovată de moartea a 140.000 de copii şi a 30.000 de mame în fiecare an. Campania Pampers UNICEF 1 Pachet = 1 Vaccin a început în Marea Britanie, în 2006 şi a finanţat pînă acum achiziţionarea a 50 de milioane de vaccinuri. Scopul campaniei este să furnizeze persoanelor care au nevoie circa 200 de milioane de vaccinuri în următorii trei ani. Selma Hayek, care are are o fetiţă de un an, Valentina, cu omul de afaceri francez Francois-Henri Pinault, a primit un onorariu a cărui valoare nu a fost dată publicităţii din partea Procter & Gamble şi a donat o parte din el UNICEF.