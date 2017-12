Salma Hayek trece prin cel mai bun moment al vieţii

În rîndul actriţelor de la Hollywood obsedate de trecerea anilor, actriţa mexicană, proaspătă mămică, face notă discordantă, din nou. Cu formele sale generoase revenite la dimensiunile de dinainte de naştere, Salma Hayek îşi poartă cu mîndrie cei 41 de ani. Actriţa a fost onorată în cadrul unei festivităţi organizate la Los Angeles. “Trebuie să spun că trec prin cel mai bun moment al vieţii mele. Am învăţat să mă simt bine în pielea mea. Am învăţat să mă bucur de ceea ce am. Mă simt foarte bine să fiu o femeie latino de 41 de ani, la Hollywood”, a declarat Salma Hayek, care a profitat de absenţa de pe marele ecran pentru a deveni producător. Serialul “Betty cea Urîtă”, inspirat din producţia mexicană cu acelaşi nume, face furori în SUA, fiind una dintre cele mai populare producţii de televiziune.

Lui Salma Heyek i-au mai ţinut companie, în calitate de vedete sărbătorite, Jada Pinkett Smith, Anette Benning şi Meg Ryan. De la naşterea fiicei sale, Valentina Paloma, în luna septembrie a anului trecut, Salma Hayek s-a dedicat mai mult familiei, alături de logodnicul său, miliardarul francez Francois-Henri Pinault. La festivitate a participat şi Rumer Willis care a dovedit încă o dată că este copia fidelă a celebrei sale mame, Demi Moore.