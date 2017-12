Salma Hayek, vedetă de Hollywood ieşită din tipare

Diamantele sunt cele mai bune prietene ale femeilor, iar Salma Hayek ştie asta, cu siguranţă. Actriţa mexicană a produs uimire, etalând o pereche de cercei de un milion de dolari, la o gală de binefacere din Los Angeles. Bijuteriile aveau în prim-plan safirele, dar nu lipseau nici diamantele, toate prinse într-o montură de platină. Perechea de cercei Harry Wilson este impresionantă prin simplitatea lor, deşi sunt estimaţi la un milion de dolari. Admiratorii soţiei magnatului francez Francois-Henri Pinault, deţinătorul unor celebre mărci de modă de haute-couture, au fost uimiţi de luxul etalat de vedeta născută în Mexic, în urmă cu 46 de ani. Unii au criticat-o, mai ales că era vorba despre o gală de caritate care nu a reuşit să strângă tot atât de mulţi bani cât valoarea cerceilor ei. Alţii au ripostat simplu: ”Cui îi pasă cât au costat cerceii, când ai prilejul să o vezi pe Salma?”. Într-adevăr, apariţia actriţei pe covorul roşu a fost dincolo de orice critică. Îmbrăcată într-o rochie bleumarin, vedeta asortase la cercei o brăţară de platină, tot cu diamante. Creatorul era acelaşi dar, de această dată, preţul a rămas necunoscut.

Salma Hayek pare să fi reuşit să găsească în articolele de lux o contrapondere la frica ei de chirurgie estetică. Cu bijuterii şi haine de lux, ce mai contează ridurile? Totuşi, Salma Hayek, considerată una dintre cele mai sexy vedete de la Hollywood, nu ezită să râdă de ea, ori de câte ori are ocazia. ”Cel mai rău la Hollywood este o femeie de peste 40 de ani. Am un accent să-l tai cu cuţitul, sunt dislexică, mică şi rotundă. Spuneţi-mi un defect şi eu îl am, dar sunt acolo. Trebuie să fiu femeia cea mai norocoasă din lume, pentru că încă lucrez”, a declarat amuzată actriţa. În plus, Salma Hayek a mărturisit că ştie şi de la ce i se trag o parte din defecte. ”Eu sunt aproape foarte rotundă pentru că îmi place mâncarea şi vinul. Nu este ideal în lumea modei. Dar este bine pentru psihicul meu. Sunt fericită pentru că mănânc. Am 46 de ani şi nu mi-am făcut niciodată Botox. Ştiţi de ce nu am avut nevoie? Pentru că mănânc. Mănânc tot”, a completat vedeta.