“Copiii din miez de noapte”, roman semnat de Salman Rushdie, a cîştigat premiul The Best of the Booker, distincţie acordată la împlinirea a 40 de ani de Booker Prize, în urma votului publicului, informează site-ul oficial al evenimentului. “Copiii din miez de noapte”, carte apărută în România la Polirom, în 2007, a mai cîştigat premiul Booker în 1981 iar în 1993 a fost distinsă cu premiul Booker of Bookers, singura dată cînd un premiu special de acest gen a fost decernat.

Lista scurtă pentru The Best of the Booker a fost stabilită de un juriu format din romancierul şi criticul Victoria Glendinning, preşedinte al juriului, scriitoarea şi jurnalista Mariella Frostrup şi John Mullan, profesor la University College din Londra. Votul final a aparţinut publicului. Cînd liniile de votare s-au închis, pe 8 iulie, 7.801 de persoane au votat pentru unul dintre cei şase scriitori premiaţi, iar 36% din voturi au revenit romanului “Copiii din miez de noapte”. Voturile au venit din toată lumea, 37% provenind din Marea Britanie şi 27% din America de Nord.

Salman Rushdie, care în prezent este în turneu de promovare a celui mai recent roman al său, “The Enchantress of Florence”, nu a putut fi prezent la eveniment şi a trimis un mesaj de mulţumire înregistrat. Fiii săi, Zafar şi Milan, au venit la ceremonia de la Southbank Centre, pentru a primi trofeul în numele tatălui lor. Pe lîngă acest roman, pe lista de nominalizări au figurat “The Ghost Road” (1995) de Pat Barker, “Oscar and Lucinda” (1988) de Peter Carey, “Disgrace” (1999) de JM Coetzee, “The Conservationist” (1974) de Nadine Gordimer şi “The Siege of Krishnapur” (1973) de JG Farrell.

Romanul “Copiii din miez de noapte” este povestea celor 1001 copii născuţi la miezul-nopţii dintre 14 şi 15 august 1947, cînd India şi-a proclamat independenţa faţă de Marea Britanie. Toţi aceşti copii sînt înzestraţi cu puteri supranaturale, iar romanul urmăreşte îndeaproape destinele a doi dintre ei: Saleem, fiul nelegitim al unei femei hinduse sărace şi Shiva, singurul moştenitor al unei familii musulmane înstărite, destine care se încrucişează în chip straniu, în clipa în care cei doi sînt schimbaţi la naştere.