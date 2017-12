Salon de bunătăţi, la Constanţa

Timp de trei zile, constănţenii şi turiştii care au vizitat Satul de Vacanţă au putut achiziţiona produse tradiţionale româneşti, direct de la producători. În perioada 25 - 27 iunie a avut loc prima ediţie estivală a Salonului de Bunătăţi, eveniment organizat de Rose Events şi Hello Events. „Au participat 12 expozanţi, care au oferit consumatorilor constănţeni şi nu numai produse alimentare tradiţionale (caş, urdă, cârnaţi, miere, pastramă etc.), precum şi obiecte hand-made (ceramică, articole de îmbrăcăminte din in, mobilier de răchită, diverse împletituri din răchită etc.)”, a declarat reprezentantul Rose Events, Anca Mihalache. Organizatorii s-au gândit şi la gurmanzi, printre expozanţi numărându-se şi comercianţi de plăcinte şi sarmale maramureşene. Şi, pentru ca sărmăluţele să alunece mai uşor, cei cu adevărat curajoşi au putut servi şi un păhăruţ (sau mai multe) cu horincă. „Este pentru prima dată când venim pe litoral. Ne place foarte mult zona, dar, din păcate, numărul clienţilor a fost destul de mic. Avem expuse obiecte din zona Corunului, judeţul Harghita. În sat la noi fiecare se ocupă cu ceva, fie ceramică, fie împletituri din răchită sau obiecte din lemn pentru bucătărie şi nu numai”, povesteşte Timea Birtalan. La standul soţilor Birtalan puteau fi găsite ii de in, coşuri, fotolii şi papuci de răchită, oale pentru sarmale, jucării de lemn, precum şi multe alte produse realizate de meşterii din Corun. Potrivit organizatorilor, o nouă ediţie a Salonului cu bunătăţi ar putea avea loc la sfârşitul lunii iulie.