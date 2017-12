Salon de dotări hoteliere - Litoral 2009, în Mamaia

Salonul de dotări hoteliere şi alimentaţie publică şi-a deschis, ieri, porţile pentru operatorii constănţeni din turism, dar şi pentru publicul larg. Ajuns la a VII-a ediţie pe litoral, evenimentul reuneşte, pînă pe 21 martie, 38 de firme participante, care expun pe o suprafaţă de 1.500 mp, în incinta hotelului Perla, din staţiunea Mamaia. Secţinile salonului sînt: mobilier pentru hoteluri, restaurante, bucătării, terase; echipamente profesionale pentru restaurante, baruri, bucătării, laboratoare, spălătorii; echipamente şi produse pentru curăţenie şi igienizare, echipamente şi instalaţii frigorifice, echipamente de încălzire, ventilaţie, climatizarea aerului, instalaţii termice; lenjerie de pat, veselă şi sticlărie profesionale, sisteme de supraveghere, alarmare, pază şi securitate a persoanelor, bunurilor şi valorilor; sisteme software pentru hoteluri şi restaurante, corpuri de iluminat, produse pentru finisaje, decoraţiuni interioare şi exterioare. Firmele expozante rezidente în Constanţa sînt pe locul doi ca pondere în totalul participanţilor, cu 18,41%, pe locul I figurînd Bucureştiul, cu 42,08% cotă de participare. Programul zilnic de vizitare, pînă pe 21 martie inclusiv, este între orele 10.00 şi 18.00. Directorul general al Camerei constănţene de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA - instituţie organizatoare a salonului HORECA), Ion-Dănuţ Jugănaru, a declarat că notorietatea ediţiei de pe litoral a Salonului este de neegalat: “Expozanţii ştiu că nu vor găsi nicăieri în ţară o mai mare concentrare de potenţiali beneficiari ai produselor pe care le comercializează, pentru că la Constanţa sînt cele mai multe hoteluri din ţară. De aceea se întrec să vină la salonul organizat de noi”.

Un raid printre standurile expozanţilor a scos la iveală faptul că preţurile produselor HORECA “au rămas neschimbate în acest an, menţinîndu-se la nivelul lui martie 2008”, potrivit declaraţiilor repetate ale reprezentanţilor firmelor din branşă. Investiţiile în utilaje profesionale de gătit sînt indicate pentru că presupun dotarea cu tehnologie viabilă şi care protejează mediul, reducînd considerabil timpul de preparare a mîncărurilor comandate de clienţi. De asemenea, investiţiile în mobilier, finisaje şi decoraţiuni interioare şi exterioare de calitate reprezintă cea mai bună carte de vizită a unui operator de turism şi garanţiia că turiştii vor reveni an de an în locaţiile cu cele mai înalte standarde de confort. La fel de importante sînt şi investiţiile în sistemele de securitate şi aparatura profesională de igienizare, pentru că un standard calitativ se menţine ridicat atît prin curăţenie, cît şi prin garanţia securităţii bunurilor, persoanelor şi valorilor. Începînd cu dotările de exterior, elocvente sînt preţurile a două piese de mobilier foarte des folosite în turismul litoral: şezlongurile de plajă (minimum 990 lei în varianta de fabricaţie plastic şi aluminiu / maximum 2.090 lei în varianta de fabricaţie plastic, lemn şi metal) şi mobilierul de terasă (cel mai ieftin scaun, 185 lei, cel mai scump, 570 lei / preţul mediu pentru o masă de 4 persoane este de 400 euro). La capitolul utilaje de gătit spicuim: maşină profesională de gătit - 5.200 lei, grill profesional - 1.150 lei, set scule profesionale - 325 lei. Pentru dotările de interior, preţurile pornesc de la 325 euro pentru un fotoliu scoică de recepţie sau club, ajung la 143 - 300 euro pentru un pat etajat şi la minimum 1.000 de euro pentru mobilier complet pentru o cameră double de 2 stele. Pe secţiunea cleaning, aparatura profesională variază în funcţie de putere, între 163 şi 314 euro fără TVA (aspiratorul profesional de praf şi lichide), 499 şi 1.437 euro fără TVA (aparat pentru curăţat pardoseli), 643 şi 16.172 euro fără TVA (maşini de măturat).