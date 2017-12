Una dintre manifestările cultural-artistice cu tradiţie la malul mării este Salonul de Iarnă al Filialei Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), aşteptat cu interes în fiecare an, de specialişti şi amatorii de artă deopotrivă. Ediţia 2009 a mult-aşteptatului eveniment s-a deschis, ieri după-amiază, la Muzeul de Artă, în prezenţa plasticienilor expozanţi, membri ai UAP Constanţa, a criticilor de artă şi a publicului constănţean, odată cu vernisarea expoziţiei de sculptură a artistului Kovacs Geza din Sfântu Gheorghe.

Reunind lucrări de pictură, sculptură, grafică şi artă decorativă, realizate în atelierele de creaţie ale plasticienilor de la malul mării, în decursul unui an, Art. Eco. Salonul de Iarnă al Filialei Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România îi va încânta, cu siguranţă, pe iubitorii de frumos. Deşi extrem de vastă, expoziţia reprezintă o selecţie riguroasă a celor mai reuşite creaţii semnate de artiştii constănţeni. „Salonul anual al Filialei UAP Constanţa, care are şi un subtitlu - Art Eco -, îşi propune, pe lângă finalităţi estetice, şi una extraestetică, dar extrem de importantă pentru noi toţi. Expoziţia stă sub semnul lui Mircea Vărzaru, artistul dintr-o generaţie fastă a artei constănţene, care ne-a… părăsit şi din a cărui configuraţie stilistică se structurează o altă etapă a artei contemporane. Mircea Vărzaru este aşezat în apropierea artiştilor moderni, care fac parte din expoziţia de bază, pentru a demonstra o continuitate a artei româneşti, firească, de altfel, pentru că el, iată, era veriga necesară pentru a înţelege ce se întâmplă în contemporaneitate. Expoziţia aceasta din contemporaneitate ne întâmpină printr-o explozie coloristică. Este vorba despre o constantă a şcolii naţionale de artă, onorată, şi de această dată, şi de artiştii constănţeni, o explozie coloristică vizibilă nu numai în domeniul picturii, ci şi în al celorlalte arte, care, fie că nu au în structura genului culoarea, fie că, în general, ne-au obişnuit cu structuri monocrome sau doar având culoarea materialului”, a precizat directorul Muzeului de Artă, criticul Doina Păuleanu.

Lucrările creatorilor de la Constanţa sunt ca o sinteză a unui an de exerciţiu, de muncă, de relaţii cu publicul. „Este o expoziţie frumoasă, prin care UAP Constanţa şi Muzeul de Artă înţeleg să sărbătorească Crăciunul şi Anul Nou, forma noastră de a face un cadou publicului şi credem că este una dintre formele cele mai alese şi mai adecvate”, a precizat dr. Doina Păuleanu.

În paralel cu Salonul de Iarnă al UAP, Muzeul de Artă găzduieşte o inedită expoziţie de sculptură, care poartă semnătura renumitului sculptor Kovacs Geza, din Sfântu Gheorghe. Expoziţia sa de la muzeul constănţean este prima din oraşul de la malul mării, dar cea de-a 89-a din întreaga sa carieră artistică. Autorul expoziţiei nu se numără printre artiştii plastici cărora nu le place să fie recunoscuţi după stil, mărturisind că îşi doreşte ca fiecare lucrare a sa să difere, pentru că nu vrea să lucreze în serie, nu vrea să repete nimic de la o sculptură la alta. Sculptorul prezintă la Constanţa cîteva dintre cele mai interesante creaţii ale sale. „Expoziţia cuprinde 39 de lucrări, realizate prin metoda sudurii. Lucrez în metal, dar şi prin metoda turnării cu ceară pierdută, turnăm bronz sau aluminiu”, a spus artistul. Acesta a mărturisit: „Prima dată, când realizam lucrări din metal, toată lumea era supărată şi spunea că metalul e rece... Pe meleagurile mele spuneau că omul mai pune în casă o sculptură din lemn, ceramică, dar cum să pui fier în casă?! Dar acum, după 25 de ani, toată lumea s-a obişnuit şi nu mai spune nimeni că metalul este… rece”.

Artistul a început să sculpteze încă din anul 1984, în ‘88 a avut prima expoziţie, la Sfântu Gheorghe, iar acum se află la cea de-a 89-a expoziţie personală. De numele lui Kovacs Geza se leagă alte 274 de expoziţii colective, prezentate în 17 ţări, 15 premii, obţinute în ţări ca Franţa, Grecia, Ungaria şi România şi prezenţa a 84 de lucrări în colecţii din Anglia, Suedia, Japonia, China, Republica Moldova şi România.