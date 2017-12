Criza financiară mondială ar putea încetini activitatea unor domenii din România, dar firmele continuă să facă angajări pentru dezvoltarea pe termen lung, astfel că peste 4.000 de slujbe sînt disponibile la Salonul carierelor de viitor, a declarat preşedintele Camerei Franceze de Comerţ, Dan Bedros. Pentru manifestarea de vineri şi sîmbătă, cele mai multe locuri de muncă vor fi oferite în sectorul marii distribuţii, restauraţiei şi hotelăriei (2.200 posturi), urmat de domeniul automobilistic, mecanică şi transport (1.000 slujbe), servicii financiar-bancare, de consultanţă şi suport (650 posturi), IT-telecom (500 oferte). Pentru al cincilea domeniu - construcţii-infrastructură - oferta pentru angajare este mult mai mică, acest sector înregistrînd în prezent scăderi atît pe plan intern, cît şi internaţional. „Marea distribuţie, restauraţia şi hotelăria acoperă circa jumătate din oferta de joburi propusă în cadrul Salonului carierelor de viitor. Acest sector îşi va continua dezvoltarea agresivă, iar potrivit estimărilor noastre piaţa va creşte de la 40 miliarde euro, în prezent, la 100 miliarde euro în 2010. Aşadar, retailul este în expansiune şi are nevoie de angajaţi”, a precizat directorul general al Cora Hypermarche Romania, Thierry Destailleur. În cadrul unei conferinţe, organizate ieri, Bedros, care este şi directorul general al Alcatel-Lucent, a evidenţiat că ameninţarea crizei nu înseamnă numai concedieri, ci şi “oportunităţi”, iar “în domeniul IT-telecom schimbările nu vor fi majore, deoarece companiile investesc din surse proprii, nu din finanţări bancare, singura excepţie din zonă fiind Serbia”. Şi directorul executiv pentru resurse umane al BRD - Groupe Societe Generale, Adela Jansen, susţine că domeniul bancar din România nu trece în prezent prin nicio situaţie de criză, deoarece s-a mizat pe o creştere prudentă care să ţină riscurile sub control, iar angajările care se vor face “urmăresc dezvoltarea durabilă a băncii”. Conducerea Renault Technologie Roumanie a menţionat că, pe plan mondial, este vorba de o criză conjuncturală, de pe urma căreia suferă cel mai mult pieţele imature, însă “pe termen lung, piaţa auto are potenţial de creştere”. “În plus, criza din prezent este una de consum, nu de supraproducţie cum a fost cea din 1929, de aceea riscul pentru România este mult mai mic”, a concluzionat preşedintele Camerei Franceze de Comerţ, care mizează pe interesul şi prezenţa la salonul carierelor a unui număr mare de persoane atît din rîndul începătorilor, cît şi al celor cu experienţă pe piaţa muncii.