Salonul Ciocolatei la New York

Miercuri seară, la New York, s-a deschis Salonului Anual al Ciocolatei. Tema din acest an a mult-aşteptatului eveniment este Broadway. Salonul a debutat cu tradiţionala defilare a manechinelor îmbrăcate în ciocolată. Deoarece tema centrală din acest an este Broadway-ul, spectatorii au putut să aplaude 13 creaţii originale, inclusiv un Rege Leu cu masca din ciocolată neagră şi coada tot din ciocolată, o Roxy din musicalul ”Chicago”, cu o rochie scurtă decorată cu ciocolată, o pălărie şi un baston din ciocolată, dar şi o dansatoare de cancan cu o coafură din ciocolată care imita Turnul Eiffel. Fiecare ediţie a acestui salon implică un volum mare de muncă, la care participă stilişti şi maeştri bucătari de renume: de exemplu, Regele Leu a avut nevoie de 12 ore de muncă pentru a fi realizat de o echipă de trei persoane, a explicat maestrul bucătar Deborah Pellegrino. Salonul Ciocolatei de la New York, care a fost inaugurat la trei săptămâni după cel parizian, primeşte, anul acesta, peste 60 de expozanţi, de joi până duminică, cu ocazia celei de-a 14-a ediţii. Vizitatorii vor putea să cumpere ciocolată de la cei mai buni producători din lume, să îi asculte pe maeştrii bucătari dezvăluindu-şi reţetele secrete şi să cumpere diverse cărţi gastronomice. Rochiile purtate în timpul defilării vor fi şi ele expuse, dar şi o reproducere la scară redusă a cartierului Broadway, realizată tot din ciocolată, din care nu lipsesc marile teatre şi maşinile de pe străzi.