Salonul Internaţional de Carte „Ovidius”, în luna mai

Universitatea „Ovidius” va găzdui, în perioada 15 - 20 mai, cea de-a VI-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte „Ovidius”. Această amplă manifestare de la malul mării va reuni peste 100 de edituri din întreaga ţară, dar şi din străinătate. Şi în acest an, Salonul de Carte va fi organizat de Universitatea „Ovidius”, în colaborare cu Editura „Ex Ponto”, Arhiepiscopia Tomisului şi Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR). Deşi publicul constănţean era obişnuit ca evenimentul să se desfăşoare începînd cu 15 septembrie, directorul Editurii „Ex Ponto” şi al Bibliotecii Centrale Universitare, Ioan Popişteanu, a explicat că data a fost schimbată deoarece, în luna mai, Salonul s-ar bucura de o prezenţă mult mai numeroasă din partea iubitorilor de carte. „Sîntem pregătiţi să facem a VI-a ediţie a Salonului de Carte în jur de 15 mai. Locaţia a rămas aceeaşi. Vom organiza evenimentul în luna mai, pentru a beneficia de prezenţa a aprox. 40.000 de studenţi constănţeni de la toate facultăţile. Am vrut să fie prezent tot publicul constănţean, aici incluzînd şi profesorii. Vom organiza, cu siguranţă, acest tîrg”, a declarat directorul Editurii „Ex Ponto”, Ioan Popişteanu.

Deşi pregătirile pentru Salonul Internaţional de Carte „Ovidius 2008” sînt în toi, directorul Editurii „Ex Ponto”, Ioan Popişteanu, a recunoscut că este într-o oarecare măsură presat de timp, întrucît, pînă pe data de 24 februarie, a participat la Tîrgul Naţional de Carte „Librex”, de la Iaşi. Perioada de desfăşurare a tîrgului a fost 20 –24 februarie, la cea de-a XVI-a ediţie a evenimentului fiind invitate edituri din ţară, dar şi din străinătate. În cadrul manifestării, Ioan Popişteanu a prezentat revista constănţeană „Ex Ponto”, iar editura „Ovidius” University Press a participat cu aprox. 500 de titluri.