Iată că, mai repede decît mă aşteptam, se confirmă cele scrise de mine în editorialul publicat în ediţia din data de 16 septembrie a.c. a ziarului nostru. Tentativa lui Claudiu Tusac de a scoate, după modelul aplicat de Oprescu la Bucureşti, scheleţii din dulap, generează adevărate stări de isterie la Primăria Mangalia şi în interiorul sateliţilor puşi pe orbită de Zanfir Iorguş. Unul dintre aceştia este şi firma SC Uranus, copilul de suflet al fostului edil şef al mangalioţilor, care a declanşat scandalul salubrizării. Încă de la începutul mandatului său, domnul Tusac, actualul primar al Mangaliei, şi-a manifestat dorinţa firească de a verifica legalitatea unor acte şi contracte, chestiune care pe unii i-a enervat la culme! Diverse coaliţii de moment s-au străduit tot timpul să întîrzie prezentarea unor documente pe motiv că nu e treaba primarului, care, nu-i aşa?, nu se pricepe la nimic, să-şi bage nasul prin hîrtii! De altfel, pe această temă, s-a declanşat un adevărat război între primarul nou ales şi mai vechii combatanţi din Primărie. Nu văd nimic ieşit din comun ca un om care preia inventarul unei comunităţi întregi să ştie foarte bine care sînt minusurile şi plusurile cu care pleacă la drum. Adversarii lui Tusac îi reproşează acestuia că nu înghite ca pelicanul ce a lăsat în urma sa Zanfir Iorguş şi că încurajează “afacerile de casă” ale social-democraţilor. Sigur, susţinătorii lui Iorguş, care nu a auzit de Uranus, el fiind interesat doar de Zeus, nu au ratat momentul de a transforma o dispută contractuală într-un război politic. La nevoie, pentru domnia sa, contează şi voturile bieţilor măturători, înrăiţi de cei care susţin că dumnealor nu şi-au primit salariile din cauza noului primar! Ehei, omorîţi-i pe mişei, pe vremea lui Iorguş nu se întîmpla aşa ceva! Altele erau relaţiile naşului de la Palatul Snagov cu cei care răspund de buna circulaţie a clorofilei din plămînii spaţiilor verzi! Curată propagandă, maestre! Salubrizarea politică de la Mangalia reprezintă doar începutul unei lungi bătălii. După cum am mai consemnat la această rubrică, Zanfir Iorguş, care candidează pentru un loc în Parlament, are tot interesul să temporizeze acţiunile lui Tusac. Acesta din urmă nu trebuie să se piardă cu firea. Exemplul dat de Sorin Oprescu la Bucureşti este mai mult decît elocvent. Domnia sa a demarat o amplă operaţiune de salubrizare a Primăriei Capitalei, care a început, după modelul cu peştele stricat, de la cap. Adică, înainte de toate, a făcut curăţenie totală la nivelul cel mai înalt, destituind mai mulţi directori. Şi nu dintre cei puchinoşi, cu răspunderi în privinţa gestionării vermorelului destinat copacilor, ci cu marii rechini. Indivizii în cauză se credeau senatori pe viaţă în Primărie. E drept, nu a fost simplu să fie decupaţi dintr-un sistem mafiot bine pus la punct, dar, în cele din urmă, cu perseverenţă, Oprescu a cîştigat bătălia cu şmecherii. Nu spune nimeni că ceea ce este bun trebuie aruncat la gunoi doar de dragul schimbărilor cu orice preţ. Dar, în acelaşi timp, funcţionarii care au greşit nu pot fi toleraţi la nesfîrşit. Cînd argumentele celor detronaţi din funcţii de conducere sînt doar de ordin politic, atunci, avem de-a face cu o pagubă în ciuperci. Ca o simplă observaţie, constat, după cum am consemnat şi în editorialul de ieri, că agitatorii cei mai înverşunaţi, cînd sînt îndepărtaţi de la putere, sînt reprezentanţii PD-L. Ei se dau în spectacol şi fac o gălăgie de nedescris ori de cîte ori nu le convine ceva. Deputatul Laurenţiu Mironescu declara, într-un cotidian local, că domnia sa nu suportă intervenţia politicului în activitatea economică. Ei, lasă-mă, domnule deputat, chiar ne crezi proşti? Cine se dădea cu fundul de pămînt cînd s-a pus problema ca PNL să preia Administraţia Porturilor Maritime? Atenţie, mă refer la perioada dulce de pe vremea concubinajului dintre aliaţii DA. Care erau argumentele democraţilor constănţeni? Politice, desigur. Alea cu algoritmul şi efectele lui secundare. De altfel, din aceleaşi considerente, nu au părăsit corabia portuară nici după ce au fost debarcaţi de la guvernare. În ciuda eforturilor depuse de liberali, salubrizarea politică a portului Constanţa s-a încheiat cu un eşec. Şi nu numai… Cu toate că se plîng de mama focului că sînt oropsiţi în opoziţie, în fapt, pedeliştii ocupă, la nivel naţional, funcţii importante în teritoriu. De pe aceste poziţii, continuă să tragă sforile în politică. Dacă întîmplător salubrizarea politică îi vizează pe unii dintre ei, atunci, ţipă ca din gură de şarpe. Să urmărim cu atenţie ceea ce se întîmplă la Mangalia. Cu siguranţă, vom avea parte de numeroase surprize.