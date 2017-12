Salvamarii, în examen la locul de muncă

Salvamarii de pe litoral susţin în aceste zile o serie de testări privind activitatea pe care o desfăşoară. Testarea se face în fiecare an şi prevede o probă scrisă şi două practice. „Am început testarea cu salvamarii din zona Năvodari, unde au fost obţinute rezultate bune spre excelent. Astăzi (n.r. - ieri) am testat salvamarii din staţiunea Mamaia, unde, de asemenea, nu am avut probleme, pentru că toată lumea este pregătită. Mâine (n.r. - astăzi) vom testa salvamarii din zona Constanţa şi plaja Modern, urmând ca săptămâna viitoare să fie testaţi salvamarii din staţiunile din partea de sud a litoralului”, a declarat directorul executiv al Asociaţiei Naţionale a Salvamarilor Profesionişti şi Scafandrilor din România (ANSPSR), Gabriel Culea. El a precizat că, în cadrul testării, salvamarii susţin o probă teoretică constând într-un test cu întrebări privind salvarea victimelor de la înec şi două probe practice, una de caiac şi una de salvare propriu-zisă. „La proba de salvare se fac echipe de câte trei. Unul dintre ei face salvarea victimei de la înec, ceilalţi doi scot victima la mal, unde i se aplică metodele de resuscitare şi primul ajutor. Până în prezent nu am avut probleme, toţi salvamarii obţinând calificative foarte bun şi excelent”, a spus Culea. Pe litoralul românesc se află peste 300 de salvamari, numai în Mamaia fiind mai mult de 70. Printre cei care veghează asupra siguranţei turiştilor se numără şi femei, a căror activitate performantă a fost evidenţiată de conducerea ANSPSR.