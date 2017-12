Salvamarii, în grevă

După ce, pentru prima oară în istoria României, hotelierii şi angajaţii lor au făcut un miting de protest ca urmare a deciziilor dezastruoase ale Guvernului care au făcut din plajele litoralului o afacere, a venit rîndul salvamarilor să intre în grevă, timp de trei zile. Cei 300 de salvamari de pe litoral au tras bărcile la mal şi au arborat în foişoare drapelele care îi avertizează pe turişti să nu intre în mare. Ei se pregătesc să se retragă definitiv de pe plaje dacă nu îşi vor primi banii, spunînd că, de o lună, sînt duşi cu vorba de Prefectura Constanţa şi Direcţia Ape Dobrogea Litoral, care refuză să semneze contractul de prestări servicii. Directorul DADL, Ionel Manafu, şi prefectul Dănuţ Culeţu susţin că se vor semna contractele, dar după ce ordonanţa privind închirierea plajelor va fi promulgată de preşedintele României, pentru că numai atunci acest act normativ va putea fi pus în aplicare. Culmea este că operatorii au început să construiască pe plaje în baza aceluiaşi act normativ, care îi scuteşte de obţinerea autorizaţiilor de la primării. Deşi recunoaşte că actul normativ nu se poate aplica, prefectul închide ochii atunci cînd vine vorba despre construcţiile de pe plajă.

După protestul fără precedent al hotelierilor de pe întreg litoralul românesc, ca urmare a "strategiei" ministresei Mediului, Sulfina Barbu, de închiriere a plajelor, ieri a fost rîndul salvamarilor să intre în grevă de avertisment. Este din nou o premieră nedorită în istoria turismului românesc, cînd o categorie profesională este gata să renunţe la activitate. De ieri dimineaţă, cei 300 de salvamari, de la Năvodari pînă la Vama Veche, au scos bărcile din apă şi au arborat drapele albastre sau roşii, care îi avertizează pe turişti să nu intre în apă. Demersul acestei categorii profesionale vine după ce, timp de o lună, salvamarii au solicitat Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL) şi Prefecturii Constanţa semnarea unui contract de prestări servicii. "Dacă în trei zile nu vom semna contractele de prestări servicii, vom pleca din dispozitiv. Ţin să menţionez că reinstalarea geamandurilor şi a dotărilor necesare durează şapte zile. Această acţiune, în premieră naţională, este cauzată de faptul că am fost neglijaţi şi minţiţi. Numai salvamarii nu intraseră în grevă în România că, în rest, aşa cum se vede, turismul în acest an a fost făcut praf", a declarat preşedintele Clubului nautic "Callatis" Mangalia, George Lipoveanu. El a mai spus că atît prefectul, Dănuţ Culeţu, cît şi directorul DADL, Ionel Manafu, i-a asigurat că, în două-trei zile, se rezolvă problema, însă contractele nu s-au semnat nici pînă în momentul de faţă. "Am lăsat în fiecare zonă cîte o ambarcaţiune pentru urgenţe extreme, pentru că noi considerăm că nu sînt vinovaţi turiştii pentru indolenţa şi neglijenţa anumitor persoane. Era foarte simplu să se semneze un act adiţional la contractele pe care le avem, însă această controversată Ordonanţă 19 a bulversat tot turismul de la malul mării", a mai spus Lipoveanu. Deşi turiştii consideră că se află în pericol, ei aprobă acţiunea salvamarilor. "Oricum, erau plătiţi simbolic faţă de riscurile pe care uneori şi le asumă cînd salvează vieţi omeneşti. Important este ca forurile care le coordonează activitatea să le asigure salariile", a declarat braşoveanul Marius Creţu. "Nu este bine pentru toţi oamenii de pe plajă, dar ar trebui să le rezolve problema ca atunci cînd avem nevoie, să ne salveze", a declarat Anca Mirea, din Iaşi.

Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă

Plata salariilor a însemnat peste 500 milioane lei, însă avînd în vedere lipsa de reacţie a celor care trebuia să asigure sursa de finanţare, Lipoveanu a declarat că nu îşi poate permite să "subvenţioneze" o activitate pe domeniul public al statului, care, în acest an, a făcut o afacere frumuşică din litoralul românesc. "Nu fac nici un fel de politică, nu mă interesează ce afaceri fac alţii, mă interesează doar situaţia mea şi a acestor oameni pe care îi coordonez", a mai spus Lipoveanu. El i-a trimis prefectului Dănuţ Culeţu un tricou de salvamar "cu multă stimă şi respect". Directorul DADL, Ionel Manafu, a declarat că Direcţia dispune de fonduri, însă salvamarii nu pot fi plătiţi pînă cînd preşedintele Traian Băsescu nu va promulga actul normativ privind regimul plajelor. Potrivit lui Manafu, imediat după apariţia acestuia în Monitorul Oficial, DADL va încheia contracte adiţionale cu firmele salvamarilor cu care colaborează de patru ani, iar banii vor fi plătiţi retroactiv, începînd cu 1 iunie. De altfel, în comunicatul remis presei, DADL spune că regretă măsura la care au apelat firmele care asigură serviciul de salvamar, aceea de a intra în grevă: "Noi credem că această măsură extremă nu îşi avea locul în plin sezon estival, mai ales că acţiunea salvamarilor îi afectează în mod direct pe turiştii veniţi să îşi petreacă concediul pe litoral. DADL este de părere că greva salvamarilor este una nejustificată, mai ales că pînă la publicarea în Monitorul Oficial a Legii de aprobare a OUG 19/2006 modificate, este o chestiune de cîteva zile. În baza acestei legi, Guvernul va asigura fonduri pentru serviciile de salvamar pentru anul 2006, fonduri care vor fi repartizate firmelor care asigură serviciul de salvamar prin intermediul DADL, care nu face decît să respecte legea şi face apel către toţi agenţii economici care asigură serviciul de salvamar să vegheze în continuare la siguranţa turiştilor de pe plajele litorale".

Prefectul Culeţu nu cunoaşte legea ori... nu cunoaşte legea

Contactat telefonic în legătură cu protestul salvamarilor, prefectul Dănuţ Culeţu a declarat: "Va fi semnat contractul şi oamenii îşi vor primi banii fără nici un fel de problemă. Ca să se semneze contractul între Apele Române şi entităţile respective, Apele Române trebuie să fie autorizate conform legii. După cum bine ştiţi, această activitate, avizată la începutul anului, era în grădina primăriilor. Ca urmare a intervenţiilor făcute de primării, am solicitat ca şi în acest an, Ministerul Mediului să deconteze aceste sume pentru serviciul de salvamar. Pentru aceasta s-a făcut modificarea Ordonanţei 19, care se află la domnul preşedinte şi trebuie promulgată. Atunci intră ordonanţa în vigoare şi Apele Române sînt abilitate, conform legii, să încheie contractele", a declarat Culeţu. Conform declaraţiei secretarului de stat al Ministerului Mediului, Ana Lucia Varga, care a încercat să dreagă greşelile şefei sale Sulfina Barbu, ordonanţa în discuţie a intrat în vigoare în momentul în care a fost aprobată de Parlament. Cel puţin aşa a justificat oficialul Ministerului faptul că operatorii care au închiriat plajele s-au apucat de construcţii fără autorizaţii. "În cazul de faţă, după cum mi-a spus domnul Manafu, nu poate semna contractele cu salvamarii decît după promulgare, pentru că riscă să răspundă în faţa Curţii de Conturi", a mai spus prefectul Culeţu. În ciuda justificărilor, este neclar cum, în baza aceluiaşi act normativ, unii pot construi pe domeniul public de interes naţional, fără să fie nevoie de avizarea documentului de către preşedintele României, în timp ce alţii nu pot semna un contract, pentru că nu este legal decît după promulgarea ordonanţei?! Este clar că cineva comite o ilegalitate: fie agenţii economici care construiesc în acest moment pe plaje, fie directorul DADL, care nu vrea să semneze contractele cu salvamarii. Dacă Manafu are dreptate, tot ce s-a construit pînă în acest moment pe plajele litorale este ilegal, iar prefectul Culeţu are datoria să solicite Inspectoratului de Stat în Construcţii să aplice măsurile legale împotriva celor care s-au grăbit să transforme plajele în şantiere, fără ca ordonanţa să fie promulgată de preşedinte.