Salvamarii mai rămîn pe plajă doar cinci zile

Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti (ANSP) şi Clubul Nautic "Callatis" Mangalia, care asigură serviciul de salvamar pe litoral, au făcut mai multe demersuri pentru a-şi primi banii în vederea asigurării unor servicii de calitate. Potrivit preşedintelui Clubului Nautic "Callatis", George Lipoveanu, pînă în prezent s-a lucrat pe vorbe şi promisiuni. "În urmă cu două zile am depus la Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) şi Prefectura Constanţa un memoriu prin care îi informăm că nu mai putem ţine salvamarii. Demersul nostru vine după două săptămîni în care am aşteptat un răspuns de la cele două instituţii care au promis că se va rezolva problema noastră financiară, însă nu am fost invitaţi să semnăm nici un contract. Eu nu pot ţine pe vorbe în apă 87 de oameni în lipsa unui contract ferm", a declarat George Lipoveanu. El a mai spus că directorul DADL i-a comunicat că nu are baza legală pentru a disponibiliza sumele necesare, dar că după aprobarea în Parlament a amendamentului referitor la asigurarea finanţării, se vor putea încheia contractele cu salvamarii. "În adresa noastră îi informam că, începînd cu 15 iunie, vom retrage oamenii de pe plajă, însă aşteptăm pînă pe 20 iunie, data înaintată de directorul DADL, Ionel Manafu, pentru semnarea contractelor", a mai spus Lipoveanu. Contractul actual nu acoperă decît 60% din necesar, iar potrivit lui Lipoveanu, nu s-a admis nici indexarea cu rata inflaţiei, mergîndu-se pe sistemul tarifar de anul trecut.

La rîndul său, preşedintele Asociaţiei Investitorilor din Staţiunea Turistică Venus (AISTV), Lucian Iftimie, o acuză pe ministrul Mediului, Sulfina Barbu, că a vrut să scoată "un leu de pe plajă, fără să spună cît cheltuieşte pentru a scoate acest leu". De aceea, AISTV a solicitat DADL să îi despăgubească cu peste 200.000 de euro pe investitorii din zonă, sumă care reprezintă pierderile înregistrate de aceştia, pînă în prezent, din cauza contractelor nerealizate. El a mai spus că deciziile incoerente, ilegale şi abuzive au generat o situaţie fără precedent: litoralul nu mai poate fi vîndut ca destinaţie, deşi bazele turistice sînt pregătite, iar preţurile nu sînt mari. "La un hotel de două stele plus, pentru şase zile, cazarea este de 32 de euro, însă eu nu pot discuta de grad de ocupare. La cele cinci familii pe care le am cazate acum, nu pot considera decît că mi s-a deschis uşa hotelului. În ceea ce priveşte activitatea ministrului Mediului, Sulfina Barbu, a cărei politică a distrus turismul de pe litoral, aş întreba cu ce bani se plimbă ea prin ţară să vîndă nisipul şi apa", a mai spus Iftimie. El spune că a făcut numeroase demersuri, încă din martie, pentru a trage semnale de alarmă cu privire la decizia total greşită de a se închiria sectoare mari de plajă. În ceea ce priveşte dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Turism ca sezonul estival să înceapă la 1 mai în condiţiile în care nu s-au organizat serviciile de salvare pe plajă, Iftimie a declarat: "Pentru moartea celor patru persoane care s-au înnecat pe 1 mai în mare, consider vinovat Ministerul Mediului şi DADL. Conducerile acestor instituţii trebuie trase la răspundere. Investitorii din Venus nu intră în jocuri politice, însă faptul că s-au înecat nişte oameni şi există vinovaţi, pentru acest lucru, vinovaţii trebuie traşi la răspundere!".