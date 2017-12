Salvamarii vor lucra voluntar de 1 Mai pentru siguranța turiștilor

Câteva zeci de salvamari îşi vor face apariţia, la sfârşitul acestei săptămâni, pe plajele de pe litoral, din proprie iniţiativă, pentru a veghea la siguranţa turiştilor care vor veni să petreacă minivacanţa de Paște și 1 Mai la mare. Coordonatorul Serviciului Salvamar din Mamaia, Gabriel Culea, a declarat că se anunță vreme relativ frumoasă pentru acest sfârșit de săptămână, dar apa mării va fi foarte rece, având cel mult 10 grade Celsius. ”De când asigurăm voluntar acest serviciu, în perioada vacanței de 1 Mai, nu s-a petrecut nicio tragedie, nu am avut probleme deosebite. Dar, cu siguranță, și de această dată vor fi tineri care, ori sub influenţa alcoolului, ori din teribilism, vor intra în apă pentru o baie”, a afirmat Gabriel Culea. 30 - 35 de salvamari, organizați pe echipe de câte cinci persoane, vor merge, din proprie iniţiativă, pe plaja Modern şi pe celelalte plaje din Constanţa și, mai ales, în zonele mai aglomerate din staţiunea Mamaia, pentru a încerca să tempereze elanul tinerilor şi pentru a veghea la siguranţa acestora. Salvamarii vor veghea la siguranța turiștilor pro bono, întrucât autoritatea publică din Constanța nu a organizat încă licitația de atribuire a serviciului de Salvamar pentru sezonul estival 2016, cu toate că acesta se deschide, ca în fiecare an, la 1 Mai, anunțat Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România. Salvamarii vor acționa în zilele de 30 aprilie, 1 și 2 mai și vor fi pregătiți să intervină și cu trei ambarcațiuni cu motor, cu care vor patrula în aceste zile în apropierea țărmului, între Constanța și Mamaia. În Mamaia se anunță prezența a aproximativ 15 - 20.000 de turiști, Gabriel Culea precizând că o atenție deosebită va fi acordată în special zonei de nord a stațiunii, unde s-au anunțat multe evenimente și un număr mare de tineri ce vor veni la distracție. Grupurile de salvamari vor încerca să-i convingă pe tineri să nu intre în apele reci ale mării, iar dacă această acţiune va eşua, vor sta cu ochii pe ei pentru a evita producerea unor tragedii. Salvamarii vor fi prezenţi şi pe plajele din sudul litoralului, de la Eforie la Vama Veche, în zonele cu afluență mare de turiști.