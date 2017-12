Salvamontiștii au reluat căutările celor doi copii alpiniști, morți în avalanșa de pe Retezat

Salvamontiștii au reluat căutările celor doi copii alpiniști, Dor Geta Popescu și Eric Gulacsi, morți în avalanșa de pe Retezat. O operațiune dificilă a avut loc duminică dimineață în Munții Retezat, unde s-a produs tragedia de ieri. Dor Geta Popescu și Eric Gulacsi au doborât record după record, au urcat pe cele mai înalte varfuri din lume dar au murit îngropați de o avalanșă aici, în țară. Cei şapte alpinişti au fost surprinşi de o avalanşă pe traseul Peleaga - Bucura. De pe altă creastă, câteva zeci de oameni au asistat neputincioşi la avalanşă. Ei au fost primii care au ajuns la răniţi. Doi copii de 13 şi 14 ani, Erik şi Geta, au fost îngropaţi sub zăpadă. În ciuda vârstei, amândoi aveau ani de experienţă pe munte. Tatăl băiatului mort şi sora lui abia au scăpat cu viaţă. Trei persoane din grupul celor surprinşi de avalanşă au fost rănite.

Zeci de salvamontişti şi jandarmi montani au plecat spre locul tragediei. Intervenţia a fost însă extrem de dificilă, până la faţa locului erau 4 ore de mers. Din cauza zăpezii au fost nevoiţi să abandoneze maşinile şi să meargă pe jos. Rănitii au fost coborați la refugiul Genţiana, iar ulterior cautarile au fost sistate din cauza vremii nefavorabile. Salvatorii atrag atenţia că în orice moment, o altă avalanşă se poate declanşa. Pericolul persistă mai ales în golurile alpine de sub Vârful Judele, pe traseul Lacul Bucura-Refugiul Bucura, sub Vârful Retezat, dar şi pe Valea Berbecilor, sub Vârful Peleaga.

TRUPURILE NEÎNSUFLEŢITE ALE CELOR DOI COPII, RECUPERATE DUPĂ ASIGURAREA ZONEI

Trupurile neînsufleţite ale celor doi copii morţi în avalanşa din Munţii Retezat vor fi recuperate abia după asigurarea zonei, spun jandarmii hunedoreni, potrivit cărora riscul producerii altor avalanşe este mare. Locul este vulnerabil şi periculos, declară Iulian Pătru, reprezentant al jandarmilor.

