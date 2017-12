Salvare dificilă: un bărbat, prins sub un mal de pământ de 3 metri

Pompierii au intervenit joi pentru salvarea unui bărbat surprins sub un mal de pământ, în localitatea Negreşti, judeţul Neamţ, în timp ce săpa o canalizare pe marginea drumului. Groapa săpată are o adâncime de 3 metri. Adrian Rotaru, purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, a declarat că intervenţia de salvare a bărbatului este dificilă, pentru că victima a fost surprinsă în genunchi. "Se lucrează pentru îndepărtarea pământului. S-a surpat un mal de pământ în timp ce bărbatul lucra la un şanţ pe marginea drumului principal din comuna Negreşeti. Colegii mei lucrează pentru îndepărtarea pământului. Bărbatul este prins de la brâu în jos. Este conştient, în stare bună, se poate colabora cu el. Se lucrează greu pentru că este surprins cu picioarele sub el, era în genunchi", a spus Rotaru.