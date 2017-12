Salvarea a venit pe şenile

07:52:53 / 01 Februarie 2014

LPSESTE REALITATEA

Oamenii au inghetat in senilata fara caldura , nu in microbuzele csre aveau caldura, iar conducatorul semilatei a ratacit ore in sir in cautarea drumului.deci, nici senilata ce nu are caldura si nici soferul ei, care nu are un gps sau nu stie sa-l foloseasca, NU AU AVUT PREGATIREA PENTRU ACEASTA SITUATIE !Cat despre perdelele forestiere.... nu s-au taiat toti pomii de pe marginea soselelor? DE CE? Asa ca sa nu mai incercam din orice erori sa facem senzationalul !!!